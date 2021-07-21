СБУ задержала первого официального пирата в истории Украины 21.07.2021, 11:32

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Он захватил судно и требовал $500 тысяч.

Сотрудники СБУ разоблачили жителя Николаевской области, который захватил в Индийском океане коммерческое судно и требовал выкуп за его освобождение.

Как сообщается, это стало первым случаем в истории страны, когда украинцу сообщили о подозрении в пиратстве (ч. 1 ст. 446 Уголовного кодекса Украины), пишет «Новое время».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Мужчина устроился в международную компанию, которая занимается охраной судов от пиратов, однако вместо того, чтобы охранять корабли, решил один из них захватить.

Угрожая капитану оружием, он заявил команде, что требует изменения курса и $500 тысяч.

По итогам переговоров с менеджерами компании судовладельца, которые длились четыре дня, сумма выкупа была снижена до $6 тысяч, но когда пират вернулся на плавучую базу охранной компании, то захватил ее арсенал и начал новые переговоры.

На этот раз он потребовал $ 100 тысяч, угрожая выбросить все хранившееся там оружие за борт.

Компания отказалась выплачивать новый выкуп и злоумышленник частично исполнил свою угрозу, пока его не удалось остановить силой.

Поскольку события происходили в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности (на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного государства).

Пирата удалось задержать в ходе спецоперации уже в Украине, где он с момента приезда несколько раз менял паспорта и места жительства.

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