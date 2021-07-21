В Англии нашли метеорит, который может содержать информацию о происхождении жизни 3 21.07.2021, 12:47

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Фрагмент древнего метеорита

Фото: David Clarke/EAARO

Он — ровесник Солнечной системы.

Небольшой обломок скалы, найденный на поле в Глостершире в Великобритании, может содержать жизненно важную информацию о формировании Солнечной системы и о происхождении самой жизни, пишет «Новое время».

Это потому, что он образовался не здесь, на Земле, а прилетел к нам из-за орбиты Марса, отметили астрономы.

Выброшенный гравитационным взаимодействием или столкновением астероидов, осколок пролетел через бескрайнее пространство космоса, пробил нашу атмосферу и приземлился на Земле в виде метеорита.

Ученые сейчас проводят анализ, чтобы определить его состав, в надежде узнать больше о том, откуда он появился и как образовался.

«Внутренняя структура хрупкая и неплотно связанная, пористая и с трещинами. Похоже, что он не подвергся термическому метаморфизму, что означает, что он находился там, за Марсом, нетронутым с тех пор, как была создана какая-либо из планет, а это означает, что у нас есть редкая возможность исследовать кусочек нашего изначального прошлого», — сказал микроскопист Шон Фаулер из Университета Лафборо в Великобритании.

Возраст метеорита составляет около 4,6 млрд лет — это примерно столько же, сколько и Солнечная система. Это означает, что он образовался из того же облака пыли и газа, которое породило Солнце и планеты.

В то время как планеты Солнечной системы с тех пор претерпели значительные события и трансформации, метеорит в Глостершире оставался нетронутым в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Его конструкция означает, что он не испытывал уплотнения из-за повторяющихся столкновений.

Так было до тех пор, пока он не приземлился в Англии. Его прибытие произвело фурор — это был не только первый метеорит, обнаруженный на континенте за 30 лет, но и редкий вид, известный как углеродистый хондрит.

Это означает, что это каменный метеорит, а не железо, состоящее в основном из углерода и кремния. Эти материалы с меньшей вероятностью переживут суровые атмосферные воздействия, чем железные породы; вот почему углеродистые хондриты немногочисленны и редки.

Почерневший кусок космического камня будет подвергнут ряду анализов, включая электронную микроскопию, колебательную спектроскопию и дифракцию рентгеновских лучей. Эти методы помогут раскрыть физическую структуру камня, а также то, из чего он состоит.

«Основная часть метеорита состоит из минералов, таких как оливин и филлосиликаты, с другими минеральными включениями, называемыми хондрами. Но состав отличается от всего, что вы можете найти здесь, на Земле, и потенциально не похож на любые другие найденные нами метеориты», — сказал Фаулер.

Менее пяти процентов всех метеоритов, обнаруженных на Земле, представляют собой углеродистые хондриты, но они очень востребованы: они богаты органическими материалами, и ученые считают, что они могут содержать ключи к разгадке происхождения органического вещества здесь, на Земле.

«Углеродистые хондриты содержат органические соединения, в том числе аминокислоты, которые содержатся во всех живых существах», — сказал астрохимик Дерек Робсон из Организации астрофизических исследований Восточной Англии (EAARO), обнаруживший метеорит.

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