Беларусь уже не станет прежней 21.07.2021, 12:55

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Нам всего лишь стоит вспомнить жаркий август 2020-го года.

Совсем скоро годовщина с начала протестов в Беларуси. Годовщина дня, который изменил всех белорусов. Дня, когда мы не стали терпеть очередной лжи. Дня, когда мы встали на защиту свободы, делится своим мнением с Telegram-каналом «Баста!» читатель.

Просто восстановите в своей голове, как много произошло за этот нелегкий год. Это все должно было произойти, но никто не ожидал такого масштабного размаха. О нас, белорусах, знает весь мир. Сила нашей солидарности и взаимопомощи облетела заголовки мировых СМИ, а сами мы стали только сильнее. Давайте будем оптимистами, мысли материальны и мы не можем сдаваться, даже в своих головах.

Нет никаких сомнений, Беларусь уже не станет прежней. После всего произошедшего никто просто не захочет жить по-старому. Свобода — это не то, что нам дали. Это — то, что у нас нельзя отнять.(Франсуа-Мари Аруэ). Сколько бы режим не извивался, все они, прихлебатели узурпатора, прекрасно понимают, что им конец. Нам всего лишь стоит вспомнить жаркий август 2020-го года, расправить свои крылья и снова показать им, что мы свободная нация.

Мы просто обязаны продолжать борьбу. Это касается абсолютно каждого гражданина страны. В плен попали наши братья и сестры, чьи-то дети и родители. Мы не можем простить врагу этого. Ведь белорусы — это одна большая семья, объединившаяся для одной цели, которой мы обязательно достигнем.

Неважно, сколько тебе лет, неважно, какая у тебя сфера занятости, ты — белорус, а значит, что от тебя зависит многое. Только сообща мы получим желаемое. Только вместе мы вернем нам нашу страну. Они здесь больше никто, время убирать мусор к нашему празднику свободы.

Жыве Беларусь!

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