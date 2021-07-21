Ford предлагает заряжать электромобили на ходу 6 21.07.2021, 17:19

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Делать это будут при помощи грузовиков.

Современные электромобили выглядят очень стильно и в плане характеристик не уступают своим бензиновым собратьям. Но у них до сих пор есть пара огромных минусов: небольшая дальность хода и медленная скорость зарядки. Некоторые производители уже отчасти решили эту проблему при помощи систем быстрой зарядки — например, автомобиль Tesla Model S полностью заряжается за 75 минут. Но что же делать, если аккумулятор сел посреди дороги, а до ближайшей зарядной станции несколько километров? Недавно компания Ford предложила вариант решения этой неприятности в виде зарядки на ходу при помощи грузовиков. Допустим, едет человек по дороге и решает восполнить энергию своего электромобиля. Если технология от Ford будет реализована, водитель сможет на ходу подключиться к грузовику сзади и зарядиться от него. Звучит как что-то фантастическое и даже опасное, так что давайте углубимся в подробности, сообщает hi-news.ru.

Зарядка автомобиля на ходу

О необычном способе зарядки электромобилей было рассказано в издании The Drive. В базе Ведомства по патентам и товарным знакам USPTO был найден документ, где описывается принцип зарядки электромобилей на ходу за счет грузовиков. Согласно ему, автомобиль сможет крепиться к задней части грузовой машины как через трос, так и при помощи жесткой сцепки. Чтобы транспортные средства могли сцепляться на ходу, электромобили предлагается оснастить системой стыковки, которая сама оценивает расстояние до грузовика и приближает автомобиль к нему вплоть до самого контакта. Примечательно, что при жесткой сцепке передние колеса электромобиля будут подняты грузовиком при помощи специальной площадки.

Но откуда грузовики будут брать достаточное количество электричества, чтобы делиться ею с остальными? Необходимую энергию планируется вырабатывать за счет рекуперативного торможения. Так называется разновидность электрического торможения, при которой тяговые электродвигатели вырабатывают электрический ток и возвращают его в сеть. Эта технология ранее активно применялась в электропоездах и современных троллейбусах. Также некоторые автопроизводители применяют ее в своих электромобилях — когда машина тормозит, аккумулятор немного подзаряжается.

Автомобильные дороги будущего

В документе также есть несколько дополнительных идей. Например, исследователи предлагают оснастить автомобили системой слежения за наклоном дороги. В таком случае электромобили будут заряжаться только когда грузовик спускается вниз, немного тормозит и тем самым вырабатывает электроэнергию. Также было бы неплохо оснастить весь транспорт системой, которая через Bluetooth или другой протокол связи позволит водителям общаться друг с другом. Например, владельцы электрокаров могли бы сообщать окружающим о низком заряде аккумулятора и просить помощи. А у водителей грузовиков, в свою очередь, появилась бы возможность сообщить о своей готовности помочь нуждающимся.

Но стоит подчеркнуть, что все написанное выше — всего лишь идеи, нарисованные на бумаге. Все звучит круто, но лично у меня возникла пара вопросов. Во-первых, будут ли водители грузовиков помогать окружающим бесплатно, или на основе этой технологии будет создан платный сервис, позволяющий водителям заработать денег (если он будет создан, Ford или другая компания явно будет брать комиссию). Во-вторых, насколько безопасна и необходима зарядка на ходу? Я с трудом представляю ситуации, когда люди будут настолько сильно куда-то спешить, что им придется заряжаться прямо на ходу, подвергая себя и окружающих смертельной опасности.

Как бы то ни было, идея не такая уж и плохая и достойна существования. Ведь она может вдохнуть других инженеров на создание чего-нибудь более реалистичного. Между тем технологии зарядки электромобилей на ходу уже существуют. Например, в 2019 году я рассказывал про покрытый солнечными панелями автомобиль Toyota, которому в солнечных районах нашей планеты вовсе может не потребоваться зарядка со станции. А недалеко от шведского Стокгольма есть двухкилометровый участок дороги с рельсом, который делится с автомобилями энергией прямо во время их движения.

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