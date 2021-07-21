Джефф Безос, Ричард Брэнсон, Илон Маск: битва миллиардеров в космосе 3 21.07.2021, 22:04

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Амбициозные цели каждого выходят далеко за рамки космического туризма.

"Во вторник основатель Amazon совершил краткую вылазку в космос. Однако его истинные амбиции выходят за рамки космического туризма: речь идет о распространение высокоскоростного интернета через спутники", - пишет журналист Le Monde (перевод - inopressa.ru) Доминик Галлуа.

"Для своего первого суборбитального полета Джефф Безос ничего не оставил на волю случая - ни дату взлета, ни название своей ракеты. 20 июля стало данью уважения к первым шагам Нила Армстронга по Луне в 1969 году во время миссии "Аполлона-11". И название корабля New Shepard отсылает к Алану Шепарду, который был первым американцем, совершившим краткий набег в космос со своей капсулой "Меркурий" 60 лет назад, через 23 дня после россиянина Юрия Гагарина", - говорится в статье.

"Основатель Amazon спланировал все, за исключением того, что Ричард Брэнсон опередил его на несколько дней на своем ракетоплане... Но это не поколебало его убежденности в том, что в битве между миллиардерами он лучший. "Поздравляю с полетом!", - написал он тогда в Instagram. "Я не могу дождаться, чтобы поскорее присоединиться к клубу!" Что и было сделано во вторник, 20 июля. С ним на борту, помимо его брата Марка, находилась 82-летняя Уолли Фанк, старейший астронавт в истории, и Оливер Дэймен, 18-летний голландец, отец которого участвовал в аукционе, чтобы купить последнее место", - отмечает автор статьи.

"Два предпринимателя со своими пассажирами с разницей в несколько дней пересекли линию Кармана, символическую границу космоса, на высоте около 100 км, откуда мы можем видеть кривизну Земли и темноту космоса. Несколько минут туристы оставались в невесомости, а затем ракета опустилась на Землю. Таким образом, они открыли двери космическому туризму", - указывает Галлуа.

"На реализацию такой идеи ушло почти 20 лет. Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic после двух последних испытаний в этом году сразу же объявила об открытии коммерческих рейсов в 2022 году. Покупатели есть, так как уже продано 600 билетов по цене около 200 тыс. долларов (170 тыс. евро). Отсюда амбициозная цель - в свое время выполнять 400 рейсов в год. Со своей стороны, компания Blue Origin Джеффа Безоса настроена более сдержанно, не предлагая точного расписания. "Мы планируем еще два рейса в этом году", после этого, "и еще много других в 2022 году", - сообщил агентству AFP представитель компании.

"Исследования рынка предусматривают участие 50 тыс. потенциальных добровольцев в год, и через несколько лет цены могут стать в 10 раз дешевле, достигнув 20 тыс. евро за полет, подчеркнул президент Национального центра космических исследований Франции Филипп Батист в пятницу, 16 июля, на радиостанции France Inter. Что тогда не обошлось бы без последствий для планеты. "Если бы завтра мы захотели отправлять в космос 50 тыс. туристов в год, возникла бы настоящая экологическая проблема", - признал он.

"На данный момент этот туризм предназначен только для сверхбогатых, и именно к ним обращается Илон Маск. За несколько десятков миллионов долларов босс и основатель SpaceX планирует провести несколько дней на низкой орбите, на расстоянии от 200 до 1000 км от Земли, со своей капсулой New Dragon, которую НАСА использует в течение года для стыковки с Международной космической станцией (МКС) в 400 км от Земли. Первый частный орбитальный полет запланирован на сентябрь", - пишет Le Monde.

"(...) Настоящим конкурентом Джеффа Безоса еще больше, чем Ричард Брэнсон, является Илон Маск, который в вопросах космоса значительно опередил его. (...) Амбициозные цели каждого выходят далеко за рамки космического туризма. Босс Amazon хочет построить плавучие космические колонии, где могли бы работать и жить миллионы людей, босс Tesla планирует отправиться на Марс для создания баз с участием человека", - комментирует журналист.

(...) "Два предпринимателя конкурируют друг с другом и в совершенно другой области - в области распространения высокоскоростного интернета, но уже в космическом пространстве, благодаря спутникам, находящимся на низкой орбите в 500 км от Земли. Илон Маск возглавил свою группировку Starlink, в которой уже развернуто более тысячи спутников. Джефф Безос планирует быстро запустить свою собственную компанию под названием Kuiper. Доказательством этого является его растущий интерес к космосу: в начале июля самый богатый человек в мире передал заказы Amazon одному из своих верных помощников, Энди Ясси, чтобы тот полностью посвятил себя этому и ускорил темп", - резюмирует Доминик Галлуа.

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