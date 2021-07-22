«Жыве Беларусь!»: студент БГЭУ пригвоздил лукашистов своим «последним словом» 6 22.07.2021, 8:58

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никита литвиненко

Мощное выступление Никиты Литвиненко.

«Свою вину я не признаю, ничего противозаконного не совершал, никаких помилований писать не буду. Жыве Беларусь!»

Политзаключенный, студент БГЭУ Никита Литвиненко мощно выступил в «суде» с последним словом.

«Свою вину я не признаю, ничего противозаконного не совершал, никаких помилований писать не буду. Жыве Беларусь!», — заявил Никита Литвиненко.

Никита был задержан 13 сентября 2020 года сотрудниками ГУБОПиК. При задержании он был избит. 19 июля «судья» Виктория Шабуня приговорила Никиту к 4 годам колонии усиленного режима. Сторону гособвинения представлял помощник прокурора Артем Цветков.

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