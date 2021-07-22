В Брест прибыл первый эшелон с российскими военными

В Брест прибыл первый эшелон с российскими военными9
- 22.07.2021, 10:38
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Стало известно о поставленных перед ними задачах.
Прибывшим в Брест российским военнослужащим предстоит принять участие в совместном стратегическом учении «Запад — 2021», сообщили в Министерстве обороны.
Ближайшая задача россиян — без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря.
Совместное стратегическое учение пройдет на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.