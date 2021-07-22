Бойца Алексея Кудина тайно доставили в Минск? 18 22.07.2021, 11:22

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Алексей Кудин

Жена заявила о пропаже спортсмена.

21 июля Апелляционный суд оставил в силе решение Московского областного суда о выдаче Беларуси Алексея Кудина. По неофициальной информации, спортсмена Алексея Кудина уже доставили в Минск, пишет сайт «Радыё Свабода».

В комитете «Гражданская помощь», который юридически поддерживал Алексей Кудин, сообщили, что спортсмена, вероятно, вывезли из СИЗО в Зеленограде (Россия) и на самолете доставили в Минск.

Вчера у Алексея Кудина закончился срок содержания под стражей. Апелляционный суд Москвы оставил в силе решение выдать его официальной белорусской стороне. Члены белорусской диаспоры в Москве, певица Анжелика Агурбаш, адвокат Кудина и его жена Татьяна были возле СИЗО в Зеленограде до поздней ночи.

«В 19.40 из СИЗО выехал микроавтобус с мигалками, в нем были сотрудники ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний, – ред.). Мы считаем, что в микроавтобусе был Алексей. Нам не удалось бы догнать микроавтобус, который едет не по правилам и по выделяемой полосе. Члены белорусской диаспоры сообщают, что Алексей был на рейсе «Москва-Минск», который вылетал из Шереметьево в 23.50. в 1.08 самолет был в Минске» – рассказали в комитете «Гражданская помощь».

«Через знакомых мы узнали, что был такой пассажир вчера на рейсе Аэрофлота. Но я ничего не знаю точно, и теперь писать заявление в полицию о том, что у меня пропал муж, – рассказала жена Алексея Татьяна. – Я приехала с маленьким ребенком встретить папу, но у нас не получилось. Сейчас, наверное, вернусь домой, в Беларусь. Мы все время оставались в Беларуси, ведь выехать с таким количеством детей неспроста – у нас их пятеро. Но я не собираюсь опускать руки, будем продолжать бороться».

То, что Алексея Кудина скорее всего вывезли из СИЗО в Подмосковье, изданию «Трибуна» сообщила и адвокат комитета «Гражданское содействие» и защитник спортсмена Мария Красова.

В Беларуси Кудина обвиняют по статье 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок).

Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.

21 июля Европейский суд по правам человека (ЭСПЧ) запретил экстрадицию белорусского атлета, сославшись на убедительные доказательства его защиты.

«Мы настаиваем на том, чтобы было принято во внимание решение ЭСПЧ о применении Правила 39 Регламента суда», – отметили в комитете «Гражданское содействие».

Сегодня в полночь исполнилось полгода заключения Кудина.

Вчера сообщалось, что в Москву для задержания кикбоксера Алексея Кудина выехали представители белорусских силовых структур. Как утверждает Фонд спортивной солидарности, их опознали пассажиры в минском аэропорту.

Ранее московский суд не удовлетворил жалобу защиты Алексея Кудина, которая добивалась запрета на экстрадицию в Беларусь, где спортсмену грозит длительный срок заключения якобы за нападение на милиционеров во время протестов в прошлом году в августе.

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