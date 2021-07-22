Россия продаст самолеты в Африку и заплатит сама себе 1 22.07.2021, 15:05

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«Рособоронэкспорт» находится под американскими санкциями, запрещающими долларовые расчеты.

«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») в рамках авиакосмического салона МАКС в Жуковском подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской военной продукции на общую сумму 1 млрд евро.

Об этом, как сообщает РБК, заявил на авиасалоне гендиректор компании Александр Михеев.

В частности, удалось продать самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5. В портфеле заказов также радиолокационная станция «Противник-ГЕ», переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» и современные авиационные средства поражения, перечислил Михеев.

Основные заказчики - это страны Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

Для них Россия предложит кредитную схему оплаты поставок: займы готовы предоставить российские банки.

«В странах, с которыми имеются межправительственные соглашения о предоставлении государственного кредита, «Рособоронэкспорт» использует данную схему для реализации поставок авиационной техники», - рассказывал Михеев в среду «Интерфаксу».

По данным Стогкольмского института исследований проблем мира, Россия находится на втором месте среди крупнейших поставщиков вооружений, занимая долю 20% глобального экспорта.

При этом фактический объем поставок российского оружия сократился на 22% по сравнению с периодом 2011-15 гг.

«Рособоронэкспорт», напомним, находится под американскими санкциями, запрещающими долларовые расчеты.

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