В мире появился новый эпицентр пандемии COVID-19 22.07.2021, 15:32

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Ежедневная смертность в стране достигла рекордного уровня.

Индонезия стала новым эпицентром пандемии коронавируса. На этой неделе ежедневная смертность в стране достигла рекордного уровня — более 1400 случаев, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Как сообщает Reuters, за последние пять недель количество выявленных случаев инфицирования в Индонезии выросло в пять раз.

Всемирная организация здравоохранения призвала власти страны ввести более строгие ограничения на фоне роста заболеваемости.

«Индонезия сталкивается с очень высоким уровнем распространения вируса, и это свидетельствует об исключительной важности принятия строгих мер, особенно ограничений на передвижение, по всей стране», — говорится в сообщении ВОЗ.

Во вторник президент Индонезии Джоко Видодо объявил об ослаблении ограничений, сославшись на официальные данные, которые свидетельствовали о снижении уровня заболеваемости.

По словам эпидемиологов, это низкие показатели были связаны со снижением количества тестов.

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