Остаемся дома и наблюдаем крах «синепалой крысы» 23.07.2021, 11:00

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Фото: ТАСС

Забастовка — наше право и способ борьбы с режимом.

Сегодня пересидент создал на нашей родине самую сложную ситуацию, наверное, за всю историю Беларуси, пишет Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих».

Поехавший дед не сегодня-завтра развяжет третью мировую войну. Даже главные его спонсоры и попечители (Россия и Китай) непрозрачно, а прямо в лоб намекают: Сашка, остановись, выпей таблеток или уйди в закат!

Дед забил на все: здравоохранение, производство, образование. Приоритет для него один — прокормить свору собак и набить свой портфель. На это и уходят наши с вами деньги.

Вместо того, чтобы обеспечить поставку продуктов, хунта поднимает на них цены. Мол, чтобы не было дефицита. Людям не за что покупать продукты, дефицита нет. Профит.

Из последних новостей мы видим: «крэпкий» хозяйственник опять взялся за заводы. Всех наклонить и снять с должности.

Если мы его не остановим сейчас, завтра для Беларуси как суверенного государства уже не будет.

Как? Да все просто: забастовка — наше право и способ борьбы с режимом. Остаемся дома, не выходим на работу, запасаемся «попкорном» и наблюдаем спектакль «крах синепалой крысы». Мы, рабочие, мы все можем!

Вместе и до победы.

Жыве Беларусь!

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