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В Сочи из-за сильнейшего ливня рухнула набережная и затопило десятки улиц

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  • 24.07.2021, 8:07
  • 6,554
В Сочи из-за сильнейшего ливня рухнула набережная и затопило десятки улиц

Жители российского города говорят о «светопреставлении».

Власти российского Сочи предупреждали о надвигавшемся на курорт урагане еще неделю назад. И вот с 22 числа, как по будильнику, в городе началось светопреставление – смерчи, сильный ливень и ветер до 20 метров в секунду, сообщает kp.ru.

- Это какое-то светопреставление! - рассказывают друг другу многочисленные отдыхающие.

Сегодня в поселке Лазаревский рухнула часть набережной. Местные жители говорят, что такое здесь происходит каждый год, хотя последний ремонт здесь был в 2017 году. Тогда муниципалитет выделил на строительство волноотбойников 35 миллионов рублей, к сбору средств присоединились и бизнесмены. Предприниматели вложили в проект еще 20 миллионов. В итоге набережную сделали за 55 миллионов рублей, однако это никак не помогло от разрушений.

Помимо этой беды, в самом Сочи снова затопило половину улиц. Люди боятся выходить из домов и прячут свои машины.

Однако некоторые туристы все-таки умудряются выйти к пляжу в шторм и поймать на видео радугу или же потанцевать под дождем. Но напомним, что официально проход к берегу моря сейчас запрещен. В прошлом наводнении на курорте пострадали люди, один человек погиб от того, что на него рухнуло дерево.

Этот природный апокалипсис должен закончиться уже 24 июля. По прогнозам синоптиков, в выходные на курорт снова вернется солнце, а ветер стихнет. Правда затишье будет недолгим, с понедельника в Сочи снова прогнозируют дожди.

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