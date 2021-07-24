закрыть
24 июля 2021, суббота, 13:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Депутат Европарламента: Такие люди вселяют в меня уверенность, что в Беларуси победит свобода

  • 24.07.2021, 11:09
  • 1,886
Депутат Европарламента: Такие люди вселяют в меня уверенность, что в Беларуси победит свобода

Виола фон Крамон-Таубадель поддержала героя из Лиды.

Немецкий политик, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель высказалась в поддержку белорусского политзаключенного Артема Косаковского.

«Артем приговорен к 5 годам тюрьмы за храбрость и любовь к свободе. Как мать я сама солидарна с матерью Артема. Такие молодые люди, как Артем, вселяют в меня уверенность в том, что в Беларуси победит свобода», — заявила Виола фон Крамон.

Артем Косаковский — оптик на заводе «Оптик» в Лиде. Родился в 1998 году. Окончил физико-математический лицей в Гродно, Лидский политехнический колледж по специальности «оптик».

Задержан 27 сентября 2020 года в Минске. 19 июля его приговорили к пяти годам лишения свободы в условиях усиленного режима.

Адрес для писем: СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. Косаковский Артем Игоревич.

Если вы хотите помочь Артему и его семье, это можно сделать денежным переводом:

4255 1901 2192 2788 до 06/24 (Беларусбанк).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Так проходит мирская слава
Так проходит мирская слава Валерий Карбалевич
Время открывать проходные
Время открывать проходные Ирина Халип
Таракан первым побежит из страны
Таракан первым побежит из страны Денис Гутковский