Депутат Европарламента: Такие люди вселяют в меня уверенность, что в Беларуси победит свобода 24.07.2021, 11:09

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Виола фон Крамон-Таубадель поддержала героя из Лиды.

Немецкий политик, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель высказалась в поддержку белорусского политзаключенного Артема Косаковского.

«Артем приговорен к 5 годам тюрьмы за храбрость и любовь к свободе. Как мать я сама солидарна с матерью Артема. Такие молодые люди, как Артем, вселяют в меня уверенность в том, что в Беларуси победит свобода», — заявила Виола фон Крамон.

Артем Косаковский — оптик на заводе «Оптик» в Лиде. Родился в 1998 году. Окончил физико-математический лицей в Гродно, Лидский политехнический колледж по специальности «оптик».

Задержан 27 сентября 2020 года в Минске. 19 июля его приговорили к пяти годам лишения свободы в условиях усиленного режима.

Адрес для писем: СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2. Косаковский Артем Игоревич.

Если вы хотите помочь Артему и его семье, это можно сделать денежным переводом:

4255 1901 2192 2788 до 06/24 (Беларусбанк).

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