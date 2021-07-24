Как миллионер Рогозин утопил нищую космонавтику РФ 14 24.07.2021, 11:30

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Илон Маск бы посмеялся, узнав детали.

На днях стало известно, что российские космонавты на МКС не смогут выходить в открытый космос из-за окончания гарантийного срока скафандров — рассказал генконструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

Об этом пишет издание Planeta Press.

«Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен», — сказал он.

Из-за проволочек пропали поставщики материалов или сами материалы, и их трудно заменить на новые, так как на согласования уходят годы. «Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Существующая система согласований и утверждений не позволяет нам оперативно реагировать, выпускать новую продукцию. Все вязнет в бюрократическом болоте», — заявил Сергей Поздняков.

Он отметил, что 21 июля планируется запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука», для подключения которого потребуется порядка десяти выходов. По его словам, «существует практика, когда после завершения установленного ресурса после дополнительных проверок, если состояние систем позволяет, принимается решение о допуске снаряжения для проведения одного-двух-трех выходов в космос», «но это уже не гарантийный период», и «требуется смелость для принятия таких решений».

В переводе с конструкторского: российские космонавты будут выходить в открытый космос в просроченных скафандрах на свой страх и риск. А ведь им и так несладко: они несколько месяцев ищут с помощью пакетиков чая и латают дыры в своем сегменте, через которые уходит воздух, ходят в памперсах из-за сломанного туалета и просят у американцев еду из-за переноса пуска.

И пока «Роскосмос» согласовывает техзадание на новые скафандры, США наращивают темпы освоения космоса.

В частности, 20 июля Джефф Безос отправился в космос на созданном его компанией Blue Origin корабле New Shepard.

Ракета взлетела с космодрома в Техасе. Полет продолжался порядка 10 минут, корабль достиг высоты в 100 км, которая считается нижней границей космоса. Капсула совершила посадку с помощью парашютов, а ракета приземлилась на космодроме.

Beautiful launch from West Texas this morning. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/JUpRA7PHvv — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

Ранее, 11 июля, на край космоса отправился Ричард Брэнсон на борту космического корабля Unity-22 Virgin Galactic с космопорта «Америка» в Нью-Мексико. Космический аппарат поднялся на высоту 15 км, отделился от носителя и отправился в суборбитальное пространство на высоту чуть более 80 км.

«Надеюсь, что когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе», — заявил после полета Ричарда Брэнсона глава «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин, «забыв», что сам является официальным долларовым миллионером, и мог бы тратить деньги не на «ярмарки тщеславия», а на «развитие космических технологий» в России.

«В 2020 году глава „Роскосмоса“ Дмитрий Рогозин заработал более 83 млн руб. (порядка $1,12 млн по текущему курсу), почти в два раза больше, чем в 2019 году. Это следует из сведений о доходах, опубликованных на сайте госкорпорации».

В его собственности числится дом площадью 782 кв. м, участок на 2,5 тыс. кв. м, автомобиль ГАЗ-21Р «Волга» и мотоцикл БМВ R1200GS Adventure класса «тяжелый эндуро». Его супруга заработала 2 797 843,60 руб., в ее собственности квартира и три машино-места, а также авто Land Rover Range Rover.

Двукратный рост доходов Рогозина в госкорпорации объяснили якобы премиями. Однако 2020 год, как, в принципе, и предыдущие годы, был провальным для госкорпорации.

В частности, 30 мая, впервые за девять лет, корабль с американскими астронавтами на борту отправился в космос из США, а не космодрома Байконур в Казахстане. Корабль Dragon вывела на орбиту ракета Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX.

Илон Маск потроллил россиян словами «батут работает», и в пресс-службе «Роскосмоса» случилась настоящая истерика.

Напомним, в 2014 году Рогозин заявил: «Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

Этот полет поставил точку в американо-российском космическом сотрудничестве, на котором русские неплохо нажились. За каждое место в «Союзе» американцы платили до $70–80 млн в последние годы, тем самым покрывая себестоимость космического пуска и доставки в том числе российских космонавтов на МКС. Теперь эти затраты лягут на плечи россиян.

Американцы осваивают космос, а Россия не вылезает из скандалов.

И новость о просроченных скафандрах — цветочки.

К примеру, 7 июня стало известно, что «Роскосмос» не может запустить несколько спутников на орбиту из-за санкций США на поставку в Россию микроэлектроники. «Потому что стоят космические аппараты, практически собранные, но в одном-другом-третьем просто не хватает одной конкретной микросхемы, которая из-за санкций не дается нам никаким образом к закупке», — заявил Рогозин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

15 июня появилась новость, что «производство в России спутника связи AngoSat-2 для Анголы находится под угрозой срыва из-за отсутствия разрешения на поставку американской электроники от европейского подрядчика». Пикантности этой истории добавил тот факт, что указанный спутник Россия обязана произвести за свой счет взамен утраченного ею четыре года назад AngoSat-1.

А новости об утечках воздуха, сломанном туалете и отсутствии еды в российском сегменте МКС успели набить оскомину.

Правда, есть у «Роскосмоса» и хорошие новости.

8 июля стало известно, что Россия в 2022 году получит уникальный телескоп, способный следить за зарубежными спутниками.

Если Рогозину, как плохому танцору, не помешают санкции, «Роскосмос» в 2022 году станет космическим комментатором, как в том неприличном анекдоте про футбол с точки зрения Фрейда.

Пожалуй, на этом с космическими новостями покончим.

На днях в России был опубликован проект приказа директора ФСБ с перечнем сведений, которые могут быть использованы против России. В списке — практически вся деятельность «Роскосмоса».

«Как сказал в процессе сбора информации источник из космической индустрии: „Какие скафандры? Это твоя последняя статья про космос. Дальше будешь только официальные пресс-релизы перепечатывать».

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