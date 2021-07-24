Политолог: Лукашенко не нужен ключевым игрокам на Востоке 24.07.2021, 14:11

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Болтовня узурпатора может расцениваться только как жанр политической утопии.

Незаконный правитель Лукашенко на совещании с руководителями белорусских загранучреждений заявил, что в «новой ситуации необходимо обратиться к крупным восточным партнерам, вроде Китая и Индии».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают его риторику лукавством.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что «лукашенковский проект» будет дорожать для России.

«Все выпадающие доходы, которые Беларусь имела при реализации проектов на западном направлении, Лукашенко все равно будет просить компенсировать Москву. И уже просит. Белорусский Минфин попросил Россию предоставить кредитов только в этом году на сумму больше $5 млрд. Это та «переориентация», о которой Лукашенко говорит. Да, Индия — перспективное направление. Но вряд ли она сможет заменит емкий, достаточно доходный, и, самое главное, логистически близкий рынок Евросоюза. Что он собирается продавать в Китай и Индию? Вопрос. Да и Россия, у которой схожая по структуре экономике и те же примерно конкурирующие на рынках предприятия, вряд ли такому повороту обрадуется. Скорее всего, это все пустая болтовня Лукашенко», — считает эксперт.

Политолог Андрей Суздальцев считает, что Лукашенко все годы у власти «пытается найти себе еще одного спонсора, кроме России».

«Большие надежды были на Китай. Лукашенко неоднократно пытался стравливать его с Россией. Но в 2020 году Москва спасла его от разгрома, и новые дотации от нее отягощаются условиями об интеграции.

Лукашенко поэтому ищет варианты, чтобы Москва теперь поддалась детскому, смешному шантажу, что он переметнется к Китаю и Индии. Хотя, конечно, он никуда не уйдет, потому что никому там он не нужен», — уверен Суздальцев.

Политолог Болкунец согласен, что переориентация Лукашенко на дальний восток — утопия.

«Это не перекроет позиции, которые были в Западной Европе. Например, после закрытия авиасообщения с Европой Беларусь не сможет компенсировать убытки, летая в Индию или Китай. Просто потому, что белорусские самолеты не способны преодолеть такое расстояние без дозаправки», — объясняет политолог.

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