Маск допускает доставку Hubble на Землю с помощью Starship 24.07.2021, 19:35

Но на этой неделе космический телескоп после ремонта снова приступил к работе.

Основатель SpaceX Илон Маск допускает возможность возвращения космического телескопа Hubble на Землю с помощью корабля Starship. Это может предотвратить неизбежное разрушение телескопа в атмосфере.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Twitter Маска.

В частности, автор профильного сайте NASASpaceflight Крис Бергин задал ему вопрос о том, может ли Starship вернуть Hubble, чтобы тот не сгорел в атмосфере при падении.

"Конечно", - ответил Маск.

Напомним, ранее сообщалось, что американское космическое агентство NASA нашло вероятную причину поломки Hubble и готовилось к спасательной операции.

Но на этой неделе космический телескоп после ремонта снова приступил к работе.

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