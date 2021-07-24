«Ванкувер» на драфте НХЛ под 41-м номером выбрал белоруса Климовича
- 24.07.2021, 20:03
Это лучший результат среди белорусских хоккеистов с 2003 года.
Клубы НХЛ продолжают выбор молодых хоккеистов на драфте.
Сегодня проходят раунды со второго по седьмой.
2-й раунд
Выбранные белорусы:
«Ванкувер» во 2 раунде под 41 номером выбрал Данилу Климовича из «Динамо» Минск.
Это лучший результат с 2003 года, когда Андрея Костицына «Монреаль» взял десятым. Данила превзошел результат Владислава Колячонка, которого «Флорида» взяла 52-м в 2019 году, отмечает hockey.by.