Amazon и Ford вложили $2,5 млрд в конкурента Tesla 1 24.07.2021, 20:24

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За два года в Rivian уже инвестировали более $10,5 млрд.

Стартап по производству электрокаров Rivian привлек $2,5 млрд инвестиций. Раунд возглавили корпорация Amazon, автоконцерн Ford Motor и инвесткомпания T. Rowe Price, сообщает пресс-служба Rivian.

Rivian собирается направить $2,5 млрд на масштабирование программ по выпуску авто и наращивание производственных мощностей. Также компания займется развитием международных продаж. За два года в Rivian уже инвестировали более $10,5 млрд.

В компании объявили о новых инвестициях на следующий день после заявления о возможности открыть второй завод по сборке авто. Он включал бы производство аккумуляторных элементов.

При этом Rivian задерживает выпуск своих электрокаров из-за пандемии. В частности, электрический пикап R1T выпустят в сентябре вместо июля. Выпуск электрического внедорожника R1S отложили до осени, заявил на прошлой неделе гендиректор компании Ар-Джей Скаридж.

"Поскольку мы приближаемся к началу производства автомобилей, жизненно важно, чтобы мы продолжали смотреть вперед и приближаться к следующей фазе роста Rivian", – заявил Скариндж.

Rivian – американский стартап, основанный в 2009 году Ар-Джеем Скариджем. Компания разработала и вертикально интегрировала подключенную электрическую платформу. В 2018 году Rivian представила внедорожник R1S и пикап R1T. Также компания поставит 100 000 специальных фургонов для Amazon. Технику производят на заводе компании в штате Иллинойс.

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