Впервые с 2004 года выбрано три белорусских хоккеиста на драфте НХЛ

Впервые с 2004 года выбрано три белорусских хоккеиста на драфте НХЛ1
- 24.07.2021, 21:50
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Сегодняшний драфт еще продолжается.
Сегодня проходит драфт НХЛ.
Впервые с 2004 года выбрано три белорусских хоккеиста. Сегодня «Ванкувер» выбрал Данилу Климовича во 2-м раунде под 41-м номером, пишет «Трибуна».
Голкипер сборной Беларуси и минского «Динамо» Алексей Колосов выбран под 78-м номером «Филадельфией Флайерз».
Защитник юниорской сборной Беларуси Дмитрий Кузьмин был выбран во втором раунде под 82 номером, права на белоруса в лиге за собой закрепил «Виннипег».
Напомним, в 2004-м году были задрафтованы Сергей Колосов, Михаил Грабовский и Сергей Кукушкин.