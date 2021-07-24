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Впервые с 2004 года выбрано три белорусских хоккеиста на драфте НХЛ

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  • 24.07.2021, 21:50
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Впервые с 2004 года выбрано три белорусских хоккеиста на драфте НХЛ

Сегодняшний драфт еще продолжается.

Сегодня проходит драфт НХЛ.

Впервые с 2004 года выбрано три белорусских хоккеиста. Сегодня «Ванкувер» выбрал Данилу Климовича во 2-м раунде под 41-м номером, пишет «Трибуна».

Голкипер сборной Беларуси и минского «Динамо» Алексей Колосов выбран под 78-м номером «Филадельфией Флайерз».

Защитник юниорской сборной Беларуси Дмитрий Кузьмин был выбран во втором раунде под 82 номером, права на белоруса в лиге за собой закрепил «Виннипег».

Напомним, в 2004-м году были задрафтованы Сергей Колосов, Михаил Грабовский и Сергей Кукушкин.

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