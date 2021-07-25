В Европе перестанут продавать автомобили на бензине и дизеле
- 25.07.2021, 20:39
Их заменит электротранспорт.
Начиная с 2035 года в странах Евросоюза нельзя будет купить автомобиль на бензине или дизеле – том топливе, которое выбрасывает в атмосферу парниковые газы, пишет «Евро пульс».
Евросоюз планирует, что к 2050 году в Европе не останется «грязных» автомобилей – их заменит электротранспорт.
Запрет продажи автомобилей на ископаемом топливе – часть европейской стратегии по борьбе с изменением климата. Летом этого года ЕС принял новую цель сокращения выбросов CO2 — на 55% к 2030 году по сравнению с 1990 годом.
В ЕС также планируют взимать новые дорожные сборы за выбросы парникового газа CO2 для всех видов транспортных средств.