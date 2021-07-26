Экономист: Рано или поздно этот процесс должен остановиться 26.07.2021, 7:59

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Денег на диктатуру в Беларуси просто нет.

Экономист Сергей Чалый объяснил, к какому пути сейчас ближе Беларусь — к приднестровиации или демократизации и что сейчас делать обществу и активным людям.

— Мне кажется, я сейчас не в той позиции, где я мог бы советовать что-то людям, которые остались в стране, — отметил он в интервью «Еврорадио». — Во-вторых, вы можете догадываться, что, судя по тому, что я не нахожусь в стране, я все-таки считаю, что риски ухудшения ситуации гораздо выше возможности того, что в обозримой перспективе этот маразм развернется в какую-то другую сторону.

Пока я вижу только направление движения в сторону нанесения огромного экономического ущерба собственной стране ради цели контролировать все, что останется живым. Останется живым после этого, похоже, не так много. Но, очевидно, что властям на это наплевать. То бишь они решили, что лучше иметь бедную стагнирующую страну, где люди живут подножным кормом, а активные люди находятся заграницей, чем иметь развивающуюся страну с рисками того, что у этих людей появляются запросы общественные и политические чуть выше, чем чарка и шкварка.

Тем не менее экономист не представляет, как возможно масштабировать опыт Приднестровья, Донбасса или Южной Осетии на нашу страну.

— То есть это все-таки чрезвычайно неэффективно. И так у нас уже экономика жила на внешних дотациях, но такое будет требовать каких-то совершенно неподъемных вещей со стороны России. Денег на это просто нет. Рано или поздно этот процесс должен остановиться, — считает Сергей Чалый. — Но пока, я вижу, что никакие экономические издержки, никакие имиджевые издержки, вообще никаки не принимаются в расчет.

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