В Боливии ученые нашли новые виды растений 26.07.2021, 12:53

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Фото: A MAIRA TATIANA MARTINEZ

Все виды являются частью рода Jacquemontia.

Сразу пять новых видов растений обнаружили ученые британского университета Эксетера на склонах Боливийских Анд, пишет «Новое время».

Все виды являются частью рода Jacquemontia, которые представляют собой вьющиеся или висячие растения с красивыми синими цветками, рассказали авторы открытия.

В связи с быстрой утратой биоразнообразия в Южной Америке и во всем мире определение видов растений является жизненно важным шагом на пути к их защите.

Новое исследование, которое классифицирует и описывает 28 видов Jacquemontia, обитающих в Боливии и Перу, было проведено университетами Эксетера и Оксфорда, а также Королевскими ботаническими садами Кью.

«Многие виды растений не были идентифицированы и классифицированы, особенно в тропиках. Если вы не знаете, что это именно вид, вы не можете его сохранить», — сказала Рози Клегг из Университета Эксетера и Кью.

«Работая с местными сотрудниками в Боливии, мы определили пять новых видов Jacquemontia — и наша работа на данный момент показывает, что большинство из них относительно редки», — добавила она.

Называются пять недавно описанных видов: Jacquemontia boliviana, Jacquemontia cuspidata, Jacquemontia longipedunculata, Jacquemontia mairae и Jaquemontia chuquisacensis.

Растения Jacquemontia часто растут в открытых или травянистых местах обитания, однако даже широко распространенные виды часто разбросаны по своему ареалу, а некоторые виды живут в очень узких экологических нишах, они растут даже на голых камнях с очень небольшим количеством почвы или воды, в то время как некоторым требуется огонь, чтобы стимулировать прорастание семян.

Растения, ограниченные небольшой территорией, очень уязвимы для таких угроз, как появление инвазивных видов и разрушение среды обитания для сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, строительства дорог и водохранилищ.

Текущая работа Клегг сосредоточена на обнажениях горных пород, где встречаются некоторые виды Jacquemontia, хотя новые виды, описанные в статье, встречаются на склонах Анд.

«Обнажения горных пород бывают разных форм по всей Южной Америке, с разной геологией и разными растениями, живущими на них. Помимо идентификации растений, мы хотим больше узнать об этих средах обитания и их роли в более широких экосистемах», — сказала она.

Jacquemontia и другие растения на обнажениях горных пород способны выжить в очень суровых условиях, поэтому с их помощью мы можем узнать больше о том, как растения могут реагировать и адаптироваться к изменению климата.

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