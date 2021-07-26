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Сельчанин пошел с топором на милиционеров в Кобринском районе

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  • 26.07.2021, 14:53
  • 11,290
Сельчанин пошел с топором на милиционеров в Кобринском районе
иллюстрационное фото

Просьбы бросить оружие он игнорировал.

Инцидент произошло 18 июля. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в Кобринский РОВД позвонила жительница агрогородка Повитье. Она пожаловалась на то, что ее избил супруг.

На место выехали инспектор ГАИ и участковый. Мужчины не оказалось дома. Однако через некоторое время он приехал на мотоцикле. Увидев служебный автомобиль, решил скрыться.

Милиционер догнали его в соседнем дворе. Он вышел с топором из сарая и направился к сотрудника. Просьбы бросить оружие игнорировал, пока не появился табельный пистолет.

На мужчину надели наручники, в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 2,3 промилле алкоголя.

Возбуждено уголовное дело.

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