Сельчанин пошел с топором на милиционеров в Кобринском районе

Сельчанин пошел с топором на милиционеров в Кобринском районе5
- 26.07.2021, 14:53
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Просьбы бросить оружие он игнорировал.
Инцидент произошло 18 июля. Как сообщает УВД Брестского облисполкома, в Кобринский РОВД позвонила жительница агрогородка Повитье. Она пожаловалась на то, что ее избил супруг.
На место выехали инспектор ГАИ и участковый. Мужчины не оказалось дома. Однако через некоторое время он приехал на мотоцикле. Увидев служебный автомобиль, решил скрыться.
Милиционер догнали его в соседнем дворе. Он вышел с топором из сарая и направился к сотрудника. Просьбы бросить оружие игнорировал, пока не появился табельный пистолет.
На мужчину надели наручники, в выдыхаемом им воздухе зафиксировано 2,3 промилле алкоголя.
Возбуждено уголовное дело.