The Guardian: Разрушительные наводнения могут стать нормой в будущем 2 26.07.2021, 15:37

Глобальное потепление сделает наводнения еще интенсивнее.

Катастрофические наводнения, подобные тем, что недавно охватили Европу, вероятно, будут случаться гораздо чаще вследствие глобального потепления, пишет The Guardian (перевод — zn.ua).

Результаты исследования предполагают, что «медленные долговременные штормы» могут стать в 14 раз более распространенными на суше к концу века. Чем медленнее движется шторм, тем больше осадков выпадает на небольшом участке территории, а это увеличивает риск масштабного наводнения.

Исследователи уже давно знают, что повышение температуры воздуха, вызванное климатическим кризисом, означают, что атмосфера может содержать больше влаги, что в свою очередь привело к экстремальным ливням. Однако новый анализ является первым, который оценивает причастность так называемых медленных штормов к сильным ливням в Европе.

Согласно прогнозам ученых, будущие штормы будут двигаться еще медленнее, чем те, что уже накрыли Германию, Нидерланды и другие страны за прошедшую неделю, а следовательно, приведут к еще более критическому росту осадков и наводнений.

«Моделирование дает представление о том, как ситуация может ухудшаться», - сказал Абдулла Кахрамана из университета Ньюкасла в Великобритании, который руководил исследованием.

«Это исследование показывает, что в дополнение к усилению количества осадков с глобальным потеплением, мы можем также ожидать большого увеличения медленных штормов. Это касается недавнего наводнения в Германии и Бельгии, что подчеркивает разрушительное воздействие таких явлений», - сказала профессор Лиззи Кендона.

Ученые считают, что быстрое потепление Арктики может быть основной причиной изменения погодных систем. Это явление уже связано с разрушительной жарой в России и наводнениями в Пакистане.

Исследование также показало, что значительное увеличение медленных штормов над сушей было именно летом.

«Летом наибольший прирост наблюдается на значительной части европейского континента», - сказал Кахрамана.

Ученые были удивлены, что согласно моделированию, влияние подобных штормов может распространяться на более холодные северные регионы Европы.

«Мы обнаружили, что вся Европа, включая Великобританию и Скандинавию, может столкнуться с экстремальным потенциалом дождей», - сказал он.

Интенсивность и масштабы недавних наводнений в Западной Европе шокировали ученых-климатологов, которые не ожидали, что последствия климатического кризиса могут быть такими масштабными за относительно короткий промежуток времени.

«Мы должны увеличить темпы борьбы с изменением климата», - сказала канцлер Германии Ангела Меркель, когда посетила один из наиболее пострадавших районов.

Многие ученые по вопросам климата заявляют, что глобальное потепление делает экстремальную погоду более интенсивной.

В исследовании, опубликованном в журнале Geophysical Research Letters, ученые оценили изменение медленных штормов по сценарию, когда выбросы углерода не сокращаются и продолжают расти.

«Это дает нам представление о том, что может произойти, если люди не изменятся с точки зрения борьбы с климатическим кризисом», - сказал Кахрамана.

Команда ученых надеется изучить тенденции медленных штормов по другим сценариям, когда выбросы сократятся в будущем, но ожидают, что увеличение частоты таких штормов сохранится.

«Правительства всего мира слишком медленно сокращают выбросы парниковых газов, и глобальное потепление продолжает быстро двигаться», - сказала профессор Хейли Фаулер.

«Это исследование указывает на то, что переход к экстремальным штормам приведет к увеличению частоты разрушительных паводков по всей Европе. Это, вместе с текущими наводнениями в Европе, является тревожным сигналом, который нужен для создания усовершенствованных систем предупреждения и управления в чрезвычайных ситуациях», - добавляет профессор.

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