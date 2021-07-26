Белорусские банки все чаще сталкиваются с тем, что международные платежи не проходят 1 26.07.2021, 17:13

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Это связано с введенными ЕС ограничениями.

Продолжаем сериал «Санкции не работают». Белорусские банки все чаще сталкиваются с тем, что международные платежи не проходят из-за введенных ЕС ограничений, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

В частности, речь про следующие банки:

- Lasdesbank Hessen-Thuringen Girozentrale

- KBC Bank NV

- Erste Group Bank AG

- Swedbank AB

- Raiffeisen Bank

Последний все же решил, что остатки репутации дороже. Давление гражданского общества и принципы ESG работают. Как-то хунта пока вяло отреагировала на очередной недружественный шаг некогда очень дружественной Австрии.

В качестве замены для расчетов с польскими компаниями предлагают воспользоваться банком PKO Bank Polski, для расчетов в евро – Deutsche Bank или Commerzbank. Расчет в датских кронах и канадских долларах вообще временно приостановлены.

Однако нет сомнений и вышеперечисленные варианты – это временное явление. Главарь хунты продолжает нарываться и утверждать, что фашисты – это все, кто вокруг Беларуси, а вовсе не те, кто завел 4200 уголовных дел против белорусов. Также «настоящим» фашистам выставлен счет на 500 млрд долларов. Цифра озвучена с запасом – чтобы синепалу хватило до самой смерти и не пришлось клянчить деньги у Вовы, который что-то совсем перестал быть щедрым. Ну, или вот другая версия, откуда взялась сумма – тоже не от большого ума.

Меж тем, первый пошел. Мадуро готов сесть за стол переговоров с Гуайдо. Эти крутые парни круты только до определенного момента. А когда инфляция достигает тысяч процентов, а «неработающие санкции» оставляют режим без денег, то за свою задницу становится страшно.

Продолжаем давить на режим и вынуждать делать ошибки. И думаем над тем, каким образом помешать сценарию хунты. Мы должны быть на шаг впереди. Как и положено отличникам в соревнованиях с троечниками (в лучшем случае).

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