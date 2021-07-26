Мнение: Нужно долбить и давить Таракана 1 26.07.2021, 19:19

Санкции потихоньку начинают разгоняться, остальное только за нами.

Перед нами, белорусами, сейчас стоит великая цель - освобождения родной страны. Проделан огромный, наверное, самый большой за последние 27 лет путь. Белорусы вспомнили, кто мы на самом деле. Мы вспомнили наши корни, мы вспомнили победы наших предков-партизан, мы вспомнили, что мы — свободный народ, пишет читатель телеграм-канала «Баста!»

Важно сейчас не останавливаться на полпути, а долбить и давить Таракана.

Мы должны вызывать, а не ждать вдохновения, чтобы продолжить наше дело. Действие всегда порождает вдохновение. Вдохновение редко порождает действие. Каждый из нас супергерой и успех нашей миссии зависит только от нас.

«Санкции - забастовки - протесты» - самый мирный и самый реальный сценарий нашей победы.

Санкции потихоньку начинают разгоняться, остальное только за нами. Рабочий, брось ты уже свой инструмент ради будущего нашей страны. Люди из кабинетов, вырубайте компы, остановим к чертям логистику, а предприниматели - дружно всей компанией в отпуск. Не пройдет и двух недель, как мы увидим вылетающий самолет из Дроздов. И это в лучшем для него варианте, а в худшем синепалого хватит удар.

Мы не имеем право забывать, как и зачем мы это начали. Мы не должны забывать, сколько людей сейчас в тюрьмах, сколько были избиты и убиты. Хватит кормить людоеда. Пора почистить Беларусь от бесовской хунты и вместе, уже свободным народом, строить настоящую страну для жизни.

Жыве Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.