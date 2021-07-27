«Враги России сидят во власти» 3 27.07.2021, 9:58

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фото: ТАСС

Популярный видеоблогер рассказал, зачем идет в Годуму РФ.

В воскресенье в Саратове кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ, депутат Саратовской областной думы и популярный видеоблогер Николай Бондаренко рассказал, что его вызвали в полицию для составления административного протокола по статье 20.29 – "распространение экстремистских материалов". За два дня до этого Бондаренко снял ставший вирусным ролик с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Он поговорил с ней после заседания ЦИК, на котором с выборов сняли кандидата от Коммунистической партии Павла Грудинина. Памфилова на видео заявляет, что "гордится своей работой", цель которой, по ее словам, сделать так, чтобы Россию не "раздербанили".

О вызове в полицию Бондаренко рассказал в прямом эфире своего YouTube-канала "Дневник депутата", где у него более полутора миллионов подписчиков. Депутат известен резкой критикой социальной политики властей, а одной из самых популярных его акций стал эксперимент, когда в 2018 году он жил на 3500 рублей – прожиточный минимум пенсионера в Саратовской области за вычетом предполагаемых расходов на коммуналку и лекарства.

В 2010 году на Николая Бондаренко обратил внимание Алексей Навальный, и саратовский депутат отплатил ему за поддержку взаимностью: он участвует в акциях в поддержку арестованного оппозиционного политика (за одну из них его задержали и оштрафовали на 20 тысяч рублей в феврале этого года) и поддерживает "умное голосование».

Полицейские вменяют Бондаренко в вину распространение видеоролика Навального "Припомним жуликам и ворам их Манифест-2002", признанного экстремистским решением Кировского суда Новосибирска в 2013 году. В этом ролике речь идет о невыполненных "Единой Россией" предвыборных обещаниях, сформулированных в агитационном видео почти 20-летней давности. Среди этих обещаний – снижение вдвое платы за коммунальные услуги, получение каждым россиянином доли от использования природных богатств, собственного жилья, превращение России в "лидера мировой политики и экономики".

Сторонники "Единой России" называют этот манифест "фейком". Публицист Олег Кашин в 2011 году писал, что документ, опубликованный в виде текста в "Независимой газете" 19 лет назад, остался лишь проектом и никогда не был официально принят партией.

Николай Бондаренко баллотируется в Госдуму в 165-м одномандатном округе, хотя сам он хотел сразиться на выборах со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в 163-м округе. Об аналогичном желании говорил и сам Володин, но съезд КПРФ решил, что подходящим соперником для популярного депутата и блогера будет его 35-летний коллега по Саратовской областной думе, депутат от "Единой России" Андрей Воробьев.

В понедельник, 26 июля, председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова сообщила "Коммерсанту", что оснований для снятия Николая Бондаренко с выборов в Госдуму нет. По словам Романовой, пока по факту "распространения экстремистских материалов" полиция лишь проводит проверку. В то же время над Бондаренко висит угроза уголовного дела: в феврале комиссия областного парламента по доходам заподозрила его в нарушении закона из-за получения денег за рекламу в своем видеоблоге.

"Радио Свобода" поговорило с Николаем Бондаренко о его административном деле, которое может стоить ему участия в выборах, о ролике с Эллой Памфиловой, поддержке "умного голосования" и о новом расследовании команды Навального, посвященном бизнесу семьи Вячеслава Володина.

– Расскажите, как это все происходило. 24 июля, в субботу, вы были на заседании Центризбиркома, по итогам которого сняли с выборов Павла Грудинина. На нем вы записали видео с Эллой Памфиловой, которое стало вирусным и породило сотни насмешек над ней в соцсетях. На следующий день вы уже сами получили вызов в полицию по делу об экстремизме. Связаны ли эти события между собой?

– Конечно, связаны. Речь идет не только о вопросе Павла Николаевича [Грудинина] или о проблеме, которую озвучили мне. Мы видим системную, абсолютно целенаправленную политику по борьбе с инакомыслием, давлению, репрессиям, политическим расправам в отношении критиков власти. Мы видим, как власть боится и пытается избежать конкуренции, потому что позиция, которая сегодня у них имеется, исчерпала любую поддержку, любые лимиты доверия. Им нечего предложить избирателям и жителям нашей страны. Поэтому единственный жизнеспособный вариант для них – это просто бороться со всеми, кто является их оппонентами.

Нападки в отношении меня не выдерживают никакой критики. Снять меня под какими-то экстремистскими предлогами, да еще и за псевдособытие 10-летней давности, аж 2011 года! В разговоре с сотрудниками правоохранительных органов я уточнял: речь действительно идет о событиях, которым более 10 лет. Они вменяют мне распространение экстремистских материалов, что якобы в 2011 году в одной из социальных сетей я разместил манифест "Единой России". Я не размещал у себя таких роликов, я не размещал никаких манифестов, но, даже если встать на сторону правоохранительных органов и принять это за правду, на тот момент это не являлось чем-то запрещенным. Есть 54-я статья Конституции, которая говорит о том, что закон обратной силы не имеет. Если этот манифест "Единой России", эти обещания партии власти 2002 года внесли в список экстремистских материалов лишь в 2013 году, то на момент вменяемого мне правонарушения это не являлось нарушением закона.

– Вы потом даже стали депутатом Саратовской думы, и никто вам этот ролик не вспоминал?

– Абсолютно! Речь идет о том, что я якобы распространил экстремистский материал. Однако, по их заявлениям, произошло это в период, когда это не являлось нарушением закона! Но, еще раз говорю, я никаких преступлений не совершал, я никакие экстремистские материалы не распространял. Статья 20.29, которую они мне вменяют, помимо административного ареста и штрафов, говорит о поражении в избирательных правах, говорит о лишении права быть избранным на выборах любого уровня. Интересно, что срок этого запрета – один год, то есть они пытаются меня исключить не только из выборов в Госдуму, но и снять с выборов в Саратовскую областную думу, депутатом которой я пока являюсь и которая будет переизбираться в 22-м году. Это грязный, трусливый, абсолютно мерзкий план власти, попытка каким-то образом укрепить политическую стабильность этой грабительской политики, которую они пытаются продвигать, чтобы исключить любую критику. Такой план не укрепляет политическую стабильность, а, наоборот, расшатывает политическую систему. Каждому адекватному гражданину будет очевидно, что это исключительно политически ангажированное решение вне рамок правового поля. Они делают это из своей слабости, а не от своей силы. Они боятся проигрыша на выборах.

– Вы уже ходили в полицию по этому вызову? Дело такое действительно на вас есть?

– Дело возбуждено. Об этом мне заявили сотрудники правоохранительных органов. Они заявили о том, что расследование, собственно, закончено и есть финальная стадия: ознакомить меня с ним и выписать на меня протокол. Я заявил сотрудникам полиции, что у меня есть более важные дела, что у меня идет избирательная кампания, что я встречаюсь с избирателями, идет выпуск агитационного материала. Это для меня важнее, чем тратить время и идти к сотрудникам по адресу, который они мне называют. Я к ним не ходил и идти не собираюсь. Если они хотят надеть на меня наручники и привести меня туда силовым путем – ну, это их право. Посмотрим, что на это скажет общество.

– Как происходило заседание ЦИК, на котором снимали с выборов Павла Грудинина? Была ли у представителей вашей партии возможность высказать свое несогласие с этим решением, как-то поспорить?

– Нет. Любые попытки самым жестким образом пресекались. Ряд членов комиссии от власти, в том числе секретарь комиссии, постоянно высказывали свое возмущение по поводу наших попыток высказать слова в его защиту. Это было не заседание, это было судилище. Порядок, который там был определен, возмущал даже политически не ангажированных людей, которые за этим наблюдали. Когда после обвинений в адрес Павла Николаевича по абсолютно сфабрикованным документам, на которых нет ни печатей, ни подписей, в зал пригласили юриста [Владимира] Палихаты, то есть рейдеров, которые захватывают Совхоз им. Ленина. Им дали слово при обсуждении вопроса повестки дня об утверждении списка КПРФ. Какое вообще они имели отношение к этому процессу?! Ну, написали они там какую-то кляузу, абсолютно необоснованную. Но как им Памфилова и ЦИК могли предоставить слово – для меня это до сих пор непонятно. Вся комиссия сплотилась и выступила за то, что Грудинина нужно снять и, собственно, за это дело проголосовала. Понятно, что это решение основывается не на норме закона, а на указке сверху. Авторитет и поддержка со стороны общества Павла Грудинина власть очень пугает.

– Вы согласны со словами Памфиловой, которая сказала вам, что "враги России хотят ее раздербанить"? Кто хочет раздербанить Россию?

– Враги России сидят во власти. Враги России сидят на всех ключевых постах нашей страны. И враги России каждый день все свои силы и таланты прилагают к тому, чтобы нашу страну похоронить. Мы видим, как на протяжении последних восьми лет системно падают доходы граждан. Мы видим, как на протяжении 20 с лишним лет власть не приняла ни одного хорошего положительного закона. Мы видим, как наша страна вымирает рекордными темпами, как все национальные богатства отдали кучке негодяев, в интересах которых вся эта система и работает. Между тем мы видим, как эти самые негодяи пытаются перекинуть стрелки, нарисовать нам образ внешнего врага, чтобы просто уйти от личной ответственности.

– Вы не раз публично высказывались в поддержку Алексея Навального, который уже более полугода находится в тюрьме. Есть ли у вас какие-то проблемы в КПРФ из-за поддержки Навального? Многие ли с вами не согласны в партии?

– Я считаю Навального политическим заключенным, считаю, что он находится за решеткой исключительно из-за своей политической позиции и несогласия с властью. Я не согласен с Навальным в той части, что мы должны ограничиться "косметическим ремонтом". Я считаю, что в России необходимо коренное системное изменение всей социально-экономической формации. И борьбы с коррупцией, как бы она ни была важна, к сожалению, будет недостаточно. Необходимо провести реформы, пересмотреть итоги приватизации, налоговые преобразования и так далее. Однако на сегодняшний момент я желаю Навальному скорейшего освобождения и считаю его дело политически мотивированным. Внутри партии по этому поводу у меня нет никаких дискуссий, никаких проблем, никто не высказывает какие-то претензии. Я убежден, что моя позиция правильная.

– Что вы думаете о признании ФБК экстремистской организацией? Какова, на ваш взгляд, основная реальная причина, по которой это было сделано? Власть намекает, что это призывы к людям выходить на несанкционированные митинги, "вот не делайте этого, и тогда все будет хорошо».

– Власть пытается найти формальный повод оправдать свою преступную политику. Признание той или иной организации экстремистской является эффективным механизмом для власти заткнуть рты несогласным. По примеру, который вы озвучили, или по аналогичным примерам мы видим настроение власти и ее желание бороться с инакомыслием. Подобные призывы – признать экстремистской организацией – были и в адрес Компартии со стороны представителей "Единой России". Я, в частности, публиковал несколько видеороликов на нашем YouTube-канале, где подобные призывы звучали публично. Я убежден, что это один из возможных исходов и сценариев: собака, которую загнали в угол, – а власть сейчас находится именно в таком положении – не имеет другой возможности, кроме как укусить.

– Вы поддерживаете "умное голосование" Навального, которое не поддерживают многие из противников действующей власти. Они говорят: "Проголосуете за КПРФ из протестных соображений, они попадут в Думу, а потом все равно будут там голосовать, как им скажут в Администрации президента". Что вы можете на это ответить?

– Любая инициатива, нацеленная на то, чтобы поднять людей с диванов и убедить их, что нужно идти на избирательные участки и поставить единственную достойную оценку власти, с моей стороны будет поддержана. Здесь же речь идет не просто о протестном голосовании, а о голосовании именно за прогрессивных кандидатов. Последние выборы показали, что поддержка идет именно в отношении моих товарищей. Более 80, более 90 кандидатов "умного голосования" по всей стране – это мои товарищи от Компартии РФ. Я очень рад, что представители либерального сообщества, несмотря на разницу наших взглядов и идеологий, объективно и адекватно оценивают ту борьбу, которую мы ведем.

– 22 июля вышло расследование команды Навального о бизнесе семьи председателя Госдумы Вячеслава Володина. Вы, как и Володин, из Саратова, являетесь депутатом областной думы. Удивило ли вас что-то в этом расследовании? Вы, наверное, про Володина знаете немало.

– Безусловно, удивило. Я, действительно, ознакомился с этой информацией и понял, насколько сегодня в нашей стране политика двойных стандартов набирает обороты, активно расправляет крылья. Нас с выборов снимают за меньшее. Факты, которые изложены в этом расследовании, в обязательном порядке должны быть проверены правоохранительными органами. В случае подтверждения – должно быть вынесено законное решение. А в случае, если это клевета или какие-то фейки, о чем любит говорить власть, надо привлекать к ответственности того, кто это распространяет. Я удивлен, что до сих пор нет никакой реакции со стороны власти, нет никакой попытки защитить честь и достоинство. У меня это вызывает еще больше вопросов. Поэтому будем смотреть, как эти события развиваются.

– Володин вообще популярен в Саратове?

– Я не знаю. Это лучше спросить у Володина. Я считаю, что "Единая Россия" исчерпала лимиты доверия. Люди, несмотря на фамилии и отдельных представителей, никогда не простят власти и каждому из ее представителей пенсионную реформу, которая ограбила каждого гражданина, никогда не простят мусорную реформу, которая взвинтила тарифы в несколько раз и усугубила мусорную проблему, потому что они говорили, что мусор будет перерабатываться, а он по-прежнему закапывается в землю. Люди не простят власти повышения налогов, роста цен на продукты питания, рост стоимости топлива и бензина. За все это любой адекватный гражданин вынесет единственно правильное решение о необходимости отставки власти, не отдельных фамилий, а системы в целом.

– Были ли вы расстроены, что вас не выставили против Володина в 163-м одномандатном округе?

– Я заявлял о готовности выдвигаться против абсолютно любого кандидата, любого самого сильного, подготовленного, в том числе и Володина, однако говорил, что в конечном итоге решение будет принимать съезд. Мои товарищи, самые опытные, самые авторитетные коммунисты со всей страны всесторонне рассмотрели этот вопрос и решили, что мне как кандидату в депутаты нужно сформировать максимально проходные условия. Мне дали самый проходной округ с самым слабым кандидатом от "Единой России", у которого нет ни единого шанса на победу. Это человек, который также запятнал себя голосованием за все антинародные законы, в том числе за принятие пенсионной реформы, повышение пенсионного возраста. Я воспринял это как проявление товарищеской заботы и, как солдат партии, выполню любое решение.

– Что вы планируете делать, если события вокруг вас будут развиваться по самому плохому сценарию? Вас действительно приведут силой в полицию, посадят на 10 суток за экстремизм и запретят год участвовать в выборах? Вы вышли из спецприемника. Вы уже не кандидат. Что дальше?

– Будем решать проблемы по мере их поступления. Правда на нашей стороне. У нас есть лучшие юристы, у нас есть поддержка граждан, у нас есть возможность отстаивать свою позицию на улице. Что можно сказать с уверенностью сейчас, это то, что этим решением власти не удастся меня запугать или сломить. Я буду продолжать свою политическую борьбу, никто не развернется, не спрячется, не убежит. Как я сражался за интересы граждан и боролся за права жителей нашей страны, так и буду продолжать это делать.

– На какой в целом результат выборов для КПРФ на этих выборах в Госдуму вы рассчитываете?

– Единственный результат – это полное поражение "Единой России" и абсолютная победа Компартии. Для тех людей, которые говорят, что это все бесполезно, что мы проиграем, что ничего не получится – каждый должен понять для себя, что проиграю не я, проиграет не Компартия, проиграет каждый гражданин нашей страны. Если победит "Единая Россия", каждый может не сомневаться ни на секунду, что грабительская политика будет продолжаться и вновь и вновь набирать свои обороты. Это коснется каждого гражданина, вне зависимости от того, интересуется он политикой, занимается он политической борьбой или просто является обывателем. Поэтому мы сегодня все должны объединиться и сплотиться вокруг единственной оппозиционной силы, которая может положить конец этой грабительской политике.

– Может ли снятие Грудинина с выборов, возможное снятие с них вас негативно повлиять на результат коммунистов?

– Нет. Напротив, это лишь усилит наши позиции, потому что власть намеренно провоцирует людей на протестное голосование. Она обращает внимание людей на политические процессы. Люди неизбежно приходят к единому мнению, что действующая система в нашей стране максимально неэффективна и ничем хорошим она для будущего нас и наших детей обернуться не может. Люди адекватно оценят эти политические расправы и вынесут оценку власти в сентябре на избирательных участках.

– От года к году перед каждыми выборами говорят о падении рейтинга "Единой России". Почему до сих пор никому не удалось одержать над ней ту победу, которую вы предрекаете? Что виновато – нечестные выборы, недостаток поддержки со стороны людей?

– Нет, нет и нет. Здесь все прозаично: власть за эти годы эволюционировала в своей лжи и фальсификациях. Главное достижение, которым они сегодня обеспечивают свою победу, – это "сушка" явки. Люди их ненавидят, люди их презирают, но делают это дома, на своих кухнях, на своих диванах. Они отказываются идти на выборы, потому что власть убила в них веру в честные государственные институты и возможность влиять через выборы на будущее нашей страны. Власть этим активно пользуется. Они видят, что люди остаются дома, а на участки мобилизуют ту категорию граждан, на которую можно надавить. В результате бюджетники в виде врачей, учителей, студентов, других подневольных граждан, вынуждены голосовать за "Единую Россию", обеспечивая ей победу. Эта ситуация рушится в тот момент, когда люди понимают, что ждать, терпеть, надеяться они пробовали и ничего хорошего из этого не получается. По примеру Хакасии, по примеру Хабаровска, по примеру других территорий нашей страны они идут и просто ставят власть на место. И те ничего не могут сделать, кроме как признать свое поражение.

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