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Италию засыпало градом размером с яблоко

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  • 27.07.2021, 15:01
  • 4,592
Италию засыпало градом размером с яблоко

Стихия обрушилась на центральный регион Эмилия-Романья.

В Италии тяжелый град обрушился на центральный регион Эмилия-Романья - было перекрыто движение на главной автостраде А1 в районе Пармы, сотни машин и домов повреждена. Об этом сообщает il Fatto Quotidiano во вторник, 27 июля.

Град прошел накануне во второй половине дня. Автомобилистов и местных жителей непогода застала врасплох: градины размером с яблоко побили автомобильные стекла и оставили вмятины на кузовах машин. В свою очередь водители не могли продолжать движение из-за ветра, ливня и града.

В результате спасатели перекрыли движение на автостраде Милан-Неаполь примерно на три часа для проезда техники и спасателей. Случилось несколько небольших ДТП.

В то же время на островах в Италии бушуют лесные пожары. На Сардинии уже третий день продолжается тушение масштабных возгораний, а на Сицилии вспыхнули сразу несколько очагов.

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