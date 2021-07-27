Италию засыпало градом размером с яблоко

Италию засыпало градом размером с яблоко2
- 27.07.2021, 15:01
- 4,592
Стихия обрушилась на центральный регион Эмилия-Романья.
В Италии тяжелый град обрушился на центральный регион Эмилия-Романья - было перекрыто движение на главной автостраде А1 в районе Пармы, сотни машин и домов повреждена. Об этом сообщает il Fatto Quotidiano во вторник, 27 июля.
Град прошел накануне во второй половине дня. Автомобилистов и местных жителей непогода застала врасплох: градины размером с яблоко побили автомобильные стекла и оставили вмятины на кузовах машин. В свою очередь водители не могли продолжать движение из-за ветра, ливня и града.
В результате спасатели перекрыли движение на автостраде Милан-Неаполь примерно на три часа для проезда техники и спасателей. Случилось несколько небольших ДТП.
В то же время на островах в Италии бушуют лесные пожары. На Сардинии уже третий день продолжается тушение масштабных возгораний, а на Сицилии вспыхнули сразу несколько очагов.