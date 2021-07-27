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«Большие деньги» сливают нефть

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  • 27.07.2021, 18:14
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«Большие деньги» сливают нефть

Хедж-фонды устроили крупнейшую за три года распродажу Brent и WTI.

Крупные спекулянты, более года ставившие на рост нефтяных котировок, начали массово закрывать позиции, фискируя прибыль от ралли, подбросившего цену Brent в два раза с ноября, передает finanz.ru.

На неделе, завершившейся 20 июля, хедж-фонды сбросили контракты на 58 млн баррелей марки Brent и 56,7 млн баррелей американского сорта WTI, следует из статистики лондонской биржи ICE и данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Помимо этого, управляющие фондами, продали «в короткую», 7,9 млн баррелей WTI, рассчитывая сыграть на снижении цены и откупить нефть дешевле.

В результате чистая длинная позиция (разница между ставками на рост и падение) в контрактах на американскую нефть упала на 64,6 млн баррелей, до 316,8 млн баррелей. Аналогичный показатель для фьючерсов и опционов на Brent сократился на 49,9 млн баррелей, до 261,8 млн баррелей.

В общей сложности по шести ключевым фьючерсным и опционным контрактам на нефть на биржах США и Европы хедж-фонды за неделю продали эквивалент 172 млн баррелей, подсчитал аналитик Reuters Джон Кемп.

Распродажа в объеме, равном 86 супертанкерам класса VLCC, стала крупнейшей с июля 2018 года и вошла в топ-6 по масштабам за 8 лет доступной статистики.

Если пять недель назад фонды держали на балансе контракты на 945 млн баррелей, то теперь это 729 млн баррелей. При этом соотношение длинных позиций (ставок на рост) к коротким (ставкам на падение) опустилось с 6 к 1 до 4,5 к 1.

Распродажа состоялась на неделе, которая стала худшей для нефтяного рынка почти за год: с отметки 76 долларов за баррель цена Brent спикировала до 67,5 доллара после того, как страны ОПЕК+ приняли решение смягчить квоты на добычу в 2022 году.

Россия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Ирак после двух недель переговоров согласовали новые лимиты на поставки, разрешающие ключевым участникам сделки добавить на рынок 1,6 млн баррелей в сутки с мая 2022 года.

Они также договорились увеличить добычу на 2 млн баррелей в день в августе-декабре, каждый месяц добавляя по 400 тысяч баррелей дополнительных ежедневных поставок.

Пережив обвал, нефтяные котировки отскочили, отыграв почти все падение: на 17.07 мск вторника сентябрьские контракты на Brent торгуются по 73,72 доллара за баррель, а WTI стоит 71,89 доллара.

Менеджеры фондов преимущественно закрывали длинные позиции, распродавая контракты, которые покупали в расчете на рост цен: за неделю они избавились от 153 млн баррелей в рамках таких сделок

Объем новых коротких позиций - то есть ставок на падение - составил лишь 18 млн баррелей, отмечает Кемп.

С точки зрения баланса спроса и предложения рынок нефти остается дефицитным, отмечает стратег Сбербанк CIB Михаил Шейбе. По оценке ОПЕК, потребление превышает добычу на 2 млн баррелей в день.

Но спекулятивных инвесторов куда больше беспокоит разворот в политике ФРС США, которая начинает обсуждать сворачивание программы выкупа активов.

На фоне ускорения базовой инфляции до максимумов с 1991 года американский центробанк может уже в декабре начать выход из «количественного смягчения», в рамках которого в рынки было залито 3,5 триллиона долларов дополнительной ликвидности.

На этом фоне «большие деньги» начинают выходить из ставок на рефляцию, отмечает стратег Nordea Адреас Стено Ларсен.

Хедж-фонды закрывают позиции на сырьевых рынках, фиксируя прибыль после рекордного за несколько десятилетий ралли, и переходят к ставкам на укрепление доллара, который, по словам Ларсена, «имеет шансы быть сильным» после разворота ФРС.

На минувшей неделе впервые с марта 2020 года крупные спекулянты заняли чистую длинную позицию в контрактах на курс доллара против 10 ключевых мировых валют, подсчитали аналитики ING.

С начала июля настрой на нефтяном рынке все больше определяется обеспокоенностью тем, насколько дельта-штамм коронавируса сможет помешать экономическому восстановлению за пределами США, отмечает Шейбе: участники рынка стали беспокоиться о том, что рост мировой экономики, возможно, уже достиг пика и что инвесторы, покупавшие нефтяные фьючерсы для защиты от инфляции (их довольно много), теперь могут начать продажи.

«В то же время ситуация с инфляцией остается неоднозначной. Ускорение роста ИПЦ в Соединенных Штатах, сильные макроэкономические данные из Китая и стремление Демократической партии в США принять очередной крупный пакет фискальных мер (инфраструктурный проект администрации Джо Байдена) позволяют предположить, что пик экономического роста может быть впереди и инфляция может остаться на повышенных уровнях», - отмечает Шейбе.

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