В Барановичском районе школьные линейки проводились на минном поле 2 27.07.2021, 19:32

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Фото: «Наш край»

На территории школы нашли 80 снарядов.

Арсенал немецких боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили 27 июля во дворе школы в агрогородке Русино Барановичского района Брестской области. Об этом сообщает газета «Наш край».

По территории школы собирались прокладывать трубы теплотрассы, когда из ковша экскаватора, выгружавшего землю, посыпались металлические предметы, похожие на снаряды.

— Снаряды обнаружили буквально в нескольких метрах от школьного крыльца, где каждый год собираются ученики в начале и конце учебного года. Так что можно сказать, школьные линейки на минном поле проводились, — говорит председатель Великолукского сельсовета Сергей Палитаев. — Самое интересное, что боеприпасы были зарыты совсем неглубоко, всего около полуметра. Так что странно, что до сих пор их никто не обнаружил.

Фото: «Наш край»

Всего саперы откопали 80 20-миллиметровых снарядов, которые использовались для немецких пушек FLaK. Боеприпасы вывезены для уничтожения.

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