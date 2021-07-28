Технология «нас там нет» пришла и на территорию РФ 1 28.07.2021, 8:28

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фото: epa

Ложь, ставшая скрепой.

В свое время ватная общественность восторгалась придумке Путина под общим названием "Нас там нет" и плоским шуточкам в стиле: "военную форму в любом военторге можно купить", пишет Telegram-канал "Запретное мнение".

С той поры технология прошла обкатку, заматерела и стала фактически официальной военной доктриной РФ.

Даже в формально официальной войне в Сирии лозунг "нас там нет" применяется напропалую, особенно в ситуации, когда нужно скрывать реальные потери — как официальных военных, так и наемников.

Собственно, про наемников и речи нет — не признается даже их наличие, но и с потерями федеральных сил ситуация не сильно лучше — 15 марта этого года было заявлено, что общие потери российских военных за время войны составили 112 человек погибшими. Правда, это же число называлось и 30 сентября 2018 года, то есть, за два с половиной года число погибших не изменилось, хотя, к примеру, в марте 2019 года было официально объявлено о гибели трех военнослужащих в засаде у Дейр-эз-Зора.

Та же история повторилась при вторжении в ЦАР, а уж по идущей до сего дня войне с Украиной и говорить не приходится: там отрицание очевидного стало буквально нормой.

Теперь технология "нас там нет" в своем вполне боевом исполнении пришла и на территорию РФ.

Путин везде заявляет об исключительно добровольном принципе при вакцинировании населения, а вся нижестоящая вертикаль делает все ровно наоборот, используя насилие и террор в качестве единственных инструментов достижения плановых показателей.

Президент разводит руками и ссылается в лучшем случае на местную инициативу, продолжая твердо и уверенно рассказывать о добровольности в вопросах захода в испытательные комнаты.

Отрицание очевидного и известного — базовая особенность технологии "нас там нет". Ложь, ставшая скрепой и основой всей российской политики, теперь обращена прямо против населения РФ. "Нас там нет" - это технология ведения войны. Тупая, примитивная — но с чисто военной областью применения. В мирной жизни она бесполезна.

Тот факт, что против россиян сегодня применяются те же методы, с помощью которых Кремль осуществляет агрессию, интервенцию и вторжение в чужие страны, говорит только о том, что сегодня объектом нападения является народ страны. Кремль прямо объявляет все население страны своим смертельным врагом, с которым не ведут переговоры.

Весь смысл технологии "нас там нет" — сделать так, чтобы население сохраняло уверенность в том, что оно на одной стороне с режимом и не сопротивлялось своему врагу.

Как можно сопротивляться, если Сам Путин сказал, что уколы — дело добровольное, а Конституция — свята и нерушима.

Разве может быть так, чтобы он солгал?

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