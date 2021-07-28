Президент Литвы объяснил, почему не будет переговоров с Лукашенко 6 28.07.2021, 10:33

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Внешнеполитические принципы Вильнюса останутся неизменными.

Президент Литвы Гитанас Науседа ответил на просьбы литовских политиков возобновить контакты «с белорусским режимом». А также заявил, что не видит необходимости в ведении чрезвычайного положения в связи с миграционным кризисом.

«То, что происходит в последнее время, напоминает некоторую, я бы сказал, самодеятельную корректировку внешнеполитического курса (…), и это совершенно неприемлемо. С диктатором мы не станем говорить так, как он, возможно, рассчитывает, внешнеполитические принципы останутся неизменными», — заявил Науседа, передает Delfi.

Он сообщил, что 29 июля соберет в Президентский дворец руководителей всех парламентских партий для того, чтобы «договориться о тех принципах внешней политики, которые Литва исповедовала 30 лет и которых будет придерживаться и впредь».

Президент Литвы подчеркнул, что сейчас не время для деструктивной критики, а предложения партий по разрешению миграционного кризиса можно обсудить на встрече в Президентском дворце.

Также Науседа считает, что чрезвычайное положение в Литве из-за нелегальных мигрантов может быть введено лишь в крайнем случае, а сейчас в этом нет необходимости.

«Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать МВД и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и лишь в крайнем случае и, без сомнения, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении», — резюмировал он.

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