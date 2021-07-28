закрыть
28 июля 2021, среда, 11:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Литвы объяснил, почему не будет переговоров с Лукашенко

6
  • 28.07.2021, 10:33
  • 8,600
Президент Литвы объяснил, почему не будет переговоров с Лукашенко
Гитанас Науседа
Фото: DELFI

Внешнеполитические принципы Вильнюса останутся неизменными.

Президент Литвы Гитанас Науседа ответил на просьбы литовских политиков возобновить контакты «с белорусским режимом». А также заявил, что не видит необходимости в ведении чрезвычайного положения в связи с миграционным кризисом.

«То, что происходит в последнее время, напоминает некоторую, я бы сказал, самодеятельную корректировку внешнеполитического курса (…), и это совершенно неприемлемо. С диктатором мы не станем говорить так, как он, возможно, рассчитывает, внешнеполитические принципы останутся неизменными», — заявил Науседа, передает Delfi.

Он сообщил, что 29 июля соберет в Президентский дворец руководителей всех парламентских партий для того, чтобы «договориться о тех принципах внешней политики, которые Литва исповедовала 30 лет и которых будет придерживаться и впредь».

Президент Литвы подчеркнул, что сейчас не время для деструктивной критики, а предложения партий по разрешению миграционного кризиса можно обсудить на встрече в Президентском дворце.

Также Науседа считает, что чрезвычайное положение в Литве из-за нелегальных мигрантов может быть введено лишь в крайнем случае, а сейчас в этом нет необходимости.

«Я внимательно слежу за ситуацией, вижу еще немало резервов, которые могли бы использовать МВД и Служба охраны государственной границы для того, чтобы проблемы решались, и лишь в крайнем случае и, без сомнения, при условии консультаций и разъяснения населению, мы могли бы вернуться к вопросу о чрезвычайном положении», — резюмировал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР