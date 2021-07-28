Сельское хозяйство Беларуси утопает в рекордных долгах 3 28.07.2021, 10:40

2,686

иллюстрационное фото

Флагманы этой отрасли также убыточны.

Крупные и средние хозяйства Беларуси отчитались о финансовых результатах в 2021 году. В агросекторе идет рост долга и доли убыточных предприятий, пишет сайт banki24.by.

На ежемесячной основе статистику финансов дают крупные и средние предприятия. Эти компании относят к флагманам белорусской экономики.

По итогам полугодия сельхозпроизводство находится в «красной» зоне — выпуск продукции в хозяйствах всех категорий за 6 месяцев снизился на 0,3%. Вряд ли в плюсе будут июльские данные. Оперативные сводки Минсельхозпрода фиксируют падение урожайности зерновых культур к 2020 году.

Что касается финансов, то есть данные флагманов отрасли за 5 месяцев. Номинально выручка крупных и средних предприятий сельского хозяйства выросла к 2020 году на 14,5%.

Однако за тот же период цены производителей сельхозпродукции подскочили на 13,5%. Это значит, что в реальном выражении (с поправкой на рост цен) выручка увеличилась всего на 0,9%.

Чистая прибыль флагманов сельского хозяйства за 5 месяцев выросла на 9% в номинале. Следовательно, с поправкой на цены в отрасли этот показатель сократился к прошлому году.

Чистая прибыль (или убыток) — это конечный финансовый результат работы любого предприятия в реальном секторе экономики. Средняя рентабельность по отрасли по конечному результату составила 10,6% с господдержкой и 1% после снятия господдержки. Оба показателя ухудшились к 2020 году: тогда было 11,2% и 4% соответственно.

Если очистить конечный финансовый результат флагманов аграрной отрасли от господдержки, то в 2021 году насчитывается 57,2% убыточных организаций (годом ранее было 52,3%).

На 1 июня суммарные долги флагманов сельского хозяйства превысили 16 млрд BYN. Это рекордное значение за весь период измерений по действующей методике. Предыдущий максимум продержался всего один месяц.

С начала 2021 года размер задолженности аграриев вырос на 7,6%. Сравните: за весь 2020 год суммарные долги у флагманов сельского хозяйства увеличились на 5,4%, за 2019 год — на 9,2%.

Для сельского хозяйства характерна высокая доля просроченных обязательств. На 1 июня она составила 18,2% против 6,1% в целом по реальному сектору.

Кредиторка флагманов-аграриев достигла 9,736 млрд BYN (+11,3% с начала года), обязательства по кредитам и займам — 6,307 млрд BYN (+2,4%).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».