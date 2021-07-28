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В силовые вузы берут даже троечников

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  • 28.07.2021, 13:35
  • 13,126
В силовые вузы берут даже троечников

Огромные недоборы.

За последний год имидж силовых органов существенно изменился. Много ли молодежи в этом году поступает на следователей, судэкспертов и военнослужащих?

Nn.by проанализировала цифры вступительной кампании.

Академия МВД

Наибольшей популярностью в этом году пользовались направления "оперативно-розыскная деятельность" (135 заявлений на 110 мест, конкурс - 1,2) и "судебно-прокурорско-следственная деятельность" (114 заявлений на 75 мест, конкурс - 1,5).

Будущему оперативнику необходимо 195 баллов (сумма по трем ЦТ и среднему баллу аттестата), чтобы учиться бесплатно, следователю — 210. В прошлом году проходные баллы на эти направления были на 10 пунктов выше.

Самый большой конкурс - на судэксперта среди девушек: 4,4 человека на место. Там открыто всего пять мест. Хватает желающих девушек работать в Департаменте исполнения наказаний: на соответствующем направлении претендует почти два человека на место.

Недобор ожидается на двух специальностях на факультете милиции — «административно-правовая деятельность» и то же направление в интересах Минобороны.

Количество поданных туда заявлений на 37 меньше плана приема. Поступить на бюджет на юриста сможет даже троешник, набравший 135 баллов (аттестат + три ЦТ).

Военная академия

В этом году недобор в Военной академии - более 100 человек (382 заявления на 484 места). При этом четверть абитуриентов поступает без вступительных испытаний или вне конкурса.

Наименее привлекательными для молодежи были факультеты противовоздушной обороны и ракетных войск и артиллерии. Количество заявлений там почти в два раза меньше плана приема.

А самый большой конкурс опять на специальность для девушек - это объясняется тем, что для девушек в силовых вузах выделяют очень мало мест. На военного психолога - 3,5 человека на место (возьмут только двух абитуриенток).

Судя по поданным заявлениям, поступить на факультет Военной разведки или внутренних войск можно со 121 баллом (это в среднем по 30 баллов за аттестат и ЦТ). Сравните: в 2020-м для зачисления туда требовалось 179 и 157 баллов соответственно.

Выпускников, которые понесли документы с 300 баллами и более, единицы.

В прошлом году конкурс в Академию составлял от одного до двух человек на место в зависимости от специальности. Исключение - военный психолог для девушек, где конкурс был 4,3.

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