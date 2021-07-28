Как весь июнь семья из Слуцка каждый день записывала свои расходы, чтобы понять, можно ли сэкономить 7 28.07.2021, 13:57

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Случчане пришли к интересным выводам.

Ирина в течение месяца каждый день записывала все расходы семьи. Она хотела понять, на что тратится много денег и можно ли сэкономить. Результатами и выводами случчанка поделилась с «Кур'ером».

Ирина рассказала, что в один из вечеров они заговорили с мужем о том, что вроде ничего лишнего они не покупают, зарплата не уменьшилась, а денег не остаётся.

«Решили, что попробуем каждый день записывать все траты, — говорит Ирина. — Не стали выбирать особую дату, а начали прямо со следующего дня, с 11 июня.

- Расходы за этот месяц нельзя считать регулярными, потому что коррективы в питание внесла жара. Также были незапланированные траты из-за болезни. Кроме того, какие-то продукты или товары для дома мы не покупали, потому что они были в запасе. Думаю, чтобы понять расходы семьи и на чём можно сэкономить, нужно вести такой подсчёт хотя бы 3−4 месяца (для удобства копейки в приведённом расчёте я округлила).

Обязательные платежи

Наша семья состоит из двух взрослых человек, кошки и собаки. Прежде всего, посчитала обязательные платежи. У нас двухкомнатная квартира (48 кв. м). За коммунальные услуги, домашний и мобильные телефоны заплатили 140 рублей. На топливо, замену масла и фильтров в автомобиле ушло 220 рублей. За гараж — 30 рублей. Поскольку работаю сейчас удалённо, на проезд в автобусе потратила меньше — 7 рублей. Также кредит — 87 рублей. Итого: 484 рублей.

Нужно сказать, что у нас есть определённые вкусовые пристрастия. Я люблю молочную продукцию, овощи, а муж — мясо, картошку, помидоры. Обычно на завтрак я пеку блины, сырники, оладьи, варю кашу. На обед — суп и второе, на ужин — когда как получается. Муж работает водителем, поэтому каждый день, кроме «ссобойки», покупает запас питья в дорогу и лёгкий перекус — печенье, выпечку. Поэтому набор продуктов у нас — соответствующий. Кроме того, есть дача, поэтому зелень, кабачки, морковь не покупали. А вот сахара из-за варенья купили больше обычного.

Сметана- 5 рублей

Йогурт — 8 руб

Творог, сырки — 37 руб

Молоко — 15 руб

Масло сливочное — 14 руб

Сыр — 7 руб

Хлеб — 22 руб

Мясо, курица — 60 руб

Рыба — 10 руб

Колбаса, сардельки — 45 руб

Пельмени — 4 руб

Масло подсолнечное — 5 руб

Мука — 5 руб

Чай — 10 руб

Кофе — 14 руб

Сахар — 32 руб

Прохладительные напитки — 69 руб

Конфеты — 8 руб

Печенье — 22 руб

Мороженое — 7 руб

Торт — 4 руб

Итого: 403 руб.

Овощи и фрукты

Помидоры — 51 руб

Огурцы — 14 руб

Картофель — 7 руб

Клубника, черешня — 19 руб.

Итого: 91 рубль.

Товары для быта

Шампунь, зубная паста, туалетная бумага — 11 рублей.

Расходы на кошку и собаку

Кошка у нас есть только сухой корм, а собаке варим спинки курицы. Потратили на это 40 рублей. Кроме того, собаке сделали прививку — 15 рублей, зато наполнитель для туалета не покупали. Итого: 55 рублей.

Товары для дачи

Химикаты — 5 руб

Жерди, шурупы — 30 руб

Запчасть для тимера — 8 руб

Итого: 43 рубля

Непредвиденные расходы

Так получилось, что я заболела, пришлось воспользоваться платными медуслугами. Потратила 197 рублей: на лекарства — 20, анализы — 30, приём — 60, лечение зуба — 87 рублей.

Ремонт холодильника обошёлся в 90, а ремонт обуви — в 22 рубля. Подарок - 50 рублей.

Итого: 359 рублей.

Можно ли сэкономить

За месяц на всё мы потратили 1446 рублей. Когда посмотрели итоги, удивились, что обязательные платежи в тратах составили практически столько же, сколько и продукты. А казалось, что на еду идёт больше.

Значительную часть бюджета съедает автомобиль, вдвое больше, чем квартплата. Можно сэкономить, если ездить на общественном транспорте, велосипеде или ходить пешком.

Ещё мы поняли, что непредвиденные траты могут составить практически треть расходов, поэтому всегда нужно иметь «заначку».

Оказалось, что из-за жары на напитки потратили слишком много, даже больше, чем на мясо. Они же могут стать первым кандидатом на экономию. Можно делать домашние морсы, благо есть из чего. На покупку печенья ушло 26 рублей, можно потратить вполовину меньше, если печь самой. Обычно я так и делаю, но не в жару. В остальном мы решили, что ничего лишнего не покупаем.

Нужно учесть, что в этом месяце мы не покупали одежду, обувь, не были в развлекательных учреждениях, не совершали поездки.

Вывод такой: на самое необходимое семье из двух человек нужно как минимум 2000 рублей в месяц. А жить, отказывая себе в самых простых удовольствиях, обесценивает и саму жизнь".

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