Владислав Иноземцев о «Северном потоке-2»: Путин не победил 28.07.2021, 14:21

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Владислав Иноземцев

Россия получает лишь небольшие преимущества.

Экономист Владислав Иноземцев считает, что Путин не является победителем в ситуации вокруг «Северного потока-2». Такое мнение он выразил в интервью Youtube-каналу «Форума свободной России»:

- Победитель, на мой взгляд, в данном случае, скорее, Германия и Европа, а не Россия, потому что Россия получает, в данном случае, очень небольшие преимущества. Эта ветка газопровода, которая начала строиться, действительно, в полной уверенности, что она позволит прекратить украинский транзит, на сегодняшний день, я думаю, такую роль сыграть уже не может, потому что те условия, на которых США, фактически, сняли свои санкции, предполагают в той или иной мере некоторый компромисс с Украиной.

Этот компромисс будет на гораздо худших условиях, чем нынешний украинский транзит. Украина потеряет от 1 до 2 млрд. долларов в год, потому что объем транзита будет, безусловно, снижен и будет снижаться год от года. Но в любом случае полной и безоговорочной победы Путин не одержал, хотя, конечно, для него политически очень важно было закончить трубопровод, потому что он представлял собой демонстрацию определенной независимости России и ее бизнес-проектов от Вашингтона. И в этом смысле Путин добился своего.

Германия выиграла больше всех просто потому, что она сейчас становится центральным элементом центральноевропейской газораспределительной сети, практически полностью контролирую все потоки, которые идут из России в Европу. Что касается США, то на мой взгляд, их вмешательство в целом было достаточно странным. Потому что мы видели неоднократно в истории, когда в значительной степени по политическим соображениям США пытались препятствовать российско-европейским проектам и советско-европейским проектам в свое время. Это было в 72-м и 73-м годах, когда Германия пошла с СССР на сделку по газу и трубам по первой поставке советского газа в Европу. Это было и в 82-м году, когда Рейган вводил санкции против новых энергетических потоков из Советского Союза в Европу. И тогда против этих санкций выступила уже не только Германия, но и Франция, Нидерланды и несколько других стран. И сейчас мы видим практически то же самое.

Это третий раз, когда попытка США вмешаться в европейскую энергетическую игру терпит поражение. Мягкое или более радикальное, но терпит. И это, я думаю, определенный урок для США в том плане, что между Россией и Европой существуют довольно разные связи и сейчас ни американским интересам, ни украинским политикам сломать эту картину практически невозможно.

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