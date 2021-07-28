СБУ задержала в Черкасской области агента ГРУ 28.07.2021, 15:39

2,250

Он собирал сведения об артскладах.

Служба безопасности Украины разоблачила в Черкасской области агента Главного управления генштаба ВС России, пишет nv.ua.

Как сообщается, мужчина был завербован военной разведкой страны-агрессора во время своего пребывания на территории РФ.

Его основной задачей был сбор сведений об украинских военных объектах.

Сотрудники контрразведки задержали агента с поличным при получении секретной информации об одном из артиллерийских складов региона, ради которых он пытался привлечь к своей подрывной деятельности военнослужащего ВСУ.

Злоумышленнику уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.