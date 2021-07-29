Трех белорусских легкоатлеток отстранили от участия в Олимпиаде в Токио

Трех белорусских легкоатлеток отстранили от участия в Олимпиаде в Токио3
- 29.07.2021, 8:21
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Причина — недостаточное количество допинг-проб.
Сразу три белорусские легкоатлетки не выступят на Олимпийских играх в Токио, сообщает НОК.
Фото со страницы Марии в соцсети
Запрет наложил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit). От участия в Играх отстранены Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик.
Причина — недостаточное количество допинг-проб, взятых у спортсменок после того, как они выполнили олимпийский норматив.