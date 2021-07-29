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Трех белорусских легкоатлеток отстранили от участия в Олимпиаде в Токио

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  • 29.07.2021, 8:21
  • 7,704
Трех белорусских легкоатлеток отстранили от участия в Олимпиаде в Токио

Причина — недостаточное количество допинг-проб.

Сразу три белорусские легкоатлетки не выступят на Олимпийских играх в Токио, сообщает НОК.

Фото со страницы Марии в соцсети

Запрет наложил Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit). От участия в Играх отстранены Мария Жодик, Анна Михайлова и Кристина Мулярчик.

Причина — недостаточное количество допинг-проб, взятых у спортсменок после того, как они выполнили олимпийский норматив.

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