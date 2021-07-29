Аляску сотрясло мощное землетрясение: объявлена угроза цунами 29.07.2021, 11:20

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Магнитуда землетрясения составила 8,2.

У берегов Аляски произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 8,2.

Об этом сообщает Геологическая служба США, пишет «Униан».

По данным Национального центра оповещения о цунами, магнитуда землетрясения составила 8,1. Его эпицентр залегал на глубине 17 километров.

"Возможны опасные волны цунами", - говорится в предупреждении.

Как сообщается, цунами могут накрыть часть побережья в течение следующих трех часов.

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