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Политзаключенному Степану Латыпову стало плохо в суде

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  • 29.07.2021, 12:09
  • 3,364
Политзаключенному Степану Латыпову стало плохо в суде
Степан Латыпов

У него головокружение, утром было зафиксировано высокое давление.

Сегодня утром продолжилось судебное заседание по уголовному делу против Степана Латыпова, пишет «Новы час».

Латыпов почувствовал себя плохо, попросил огласить перерыв для оказания медицинской помощи. Судья сказала, что остался последний свидетель, и Латыпов согласился потерпеть.

У Латыпова головокружение, сегодня утром было зафиксировано высокое давление. После допроса свидетелей врач сделал укол, но лучше не стало. Латыпову будут вызывать скорую.

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