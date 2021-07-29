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С 11 августа в Минск начинает летать авиакомпания Georgian Airways

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  • 29.07.2021, 13:03
  • 2,208
С 11 августа в Минск начинает летать авиакомпания Georgian Airways

Рейсы будут осуществляться каждую среду, пятницу и воскресенье.

В Минск начинает летать авиакомпания Georgian Airways. Первый рейс состоится 11 августа. Полеты по маршруту Тбилиси-Минск-Тбилиси будут осуществляться каждую среду, пятницу и воскресенье. Об этом порталу Zerkalo.io рассказали в грузинской авиакомпании.

С 11 августа авиакомпания Georgian Airways будет осуществлять полеты в белорусскую столицу по маршруту Тбилиси — Минск — Тбилиси.

Рейсы будут осуществляться каждую среду, пятницу и воскресенье.

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Сейчас стоимость билета, например, на рейс Минск-Тбилиси на 11 августа — 189 долларов за эконом-вариант и 532 доллара за бизнес-класс.

Из Минска самолет будет вылетать в 11.40, в Тбилиси он прилетит в 15.20 по местному времени. Полет займет 2 часа и 40 минут.

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