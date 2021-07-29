«Чтобы заработать, придется «бомбить» 3 29.07.2021, 15:15

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Барановичские таксисты – о проекте указа, который может повлиять на их работу.

В Беларуси на общественное обсуждение вынесен проект указа «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров». Если документ будет подписан в том виде, что представлен, водители не смогут работать без специального допуска, а на каждое авто придется оформлять так называемые регистрационные карты. Intex-press.by узнала мнение представителей служб такси Барановичeй и водителей о планируемых изменениях.

«Наверное, больше коснется Яндекс.Такси»

Обзвонив несколько барановичских служб такси, выяснилось, что не все знают и о самом проекте, и о его общественно обсуждении. К тому же большинство из них уверены, что на их работу этот никак не повлияет.

– Я не могу сказать, что мне что-то в этом документе нравится или не нравится. Ничего не изменится, будем его выполнять и все, – отметил руководитель одной из службы такси, – этот указ, наверное, больше коснется, такси Яндекса. У них там перевалочная база водителей, а у нас люди в основном работают на постоянной основе.

В службе такси «Чикаго» считают, что новый проект указа, скорее всего, «станет очередным побором денег»:

– Если бы этот проект был реализован полностью так, как он написан, то для тех, кто работает только в этой сфере, – это был бы плюс. Но так как у нас обычно бывает так, что потом все равно ничего не соблюдается, то это обернется очередным побором денег.

Из плюсов проекта представители служб такси отмечают то, что из этой сферы отсеялась бы часть «подработчиков», а те, кто работает только в такси, «получили бы лицензию, как когда-то получали желтые номера, и были бы более защищенными и больше бы зарабатывали».

На пассажирах, отмечают они, новые изменения никак не отразятся, «ведь службы такси смогут охватить тот же поток клиентов».

«Посмотрю, что изменится и буду решать»

Один из барановичских женщин-водителей «Яндекс Go» отметила, что прежде, чем делать какие-то выводы о нововведениях, нужно «испытать их на себе».

– Я работаю водителем такси на постоянной основе, полный рабочий день, как положено, и грядущие изменения, конечно, не очень меня радуют, но посмотрим, что из этого выйдет, – отметила. – Посмотрю, что изменится, как это повлияет на мою работу и мой заработок, и тогда уже буду думать и решать, что мне делать дальше.

Еще один водитель такси, получающий заказы через электронно-информационный сервис, рассказа, что пытался изучить проект указа «от и до», но прочитав первую страницу понял, что «это возврат к бомбилам».

– Если все будет так, как там написано, то люди, чтобы заработать, снова начнут бомбить, брать заказы «от борта» и сутками «куковать» у вокзала, – заявил он. – Сейчас в месяц я могу заработать 1000 рублей, по полдня сидя за рулем, а с этим указом я потеряю 100–150 рублей в месяц. Так что работать придется больше.

А еще, отмечает мужчина, чтобы «нормально и по закону существовать», ему придется купить еще один автомобиль, ведь на служебной машине, как прописано в проекте указа, по личным целям он ездить уже не сможет.

Еще одни водитель, который подрабатывает в такси после обучения в вузе, рассказал, что если тот указ одобрят, то он останется без работы.

– Для меня такси – это самый удобный заработок в нашем городе, ведь я могу сесть за руль в любое время, так как сам составляю график работы, и что-то заработать. Устроиться в общепит я не могу, потому что там неудобный для меня график, заниматься сетевым бизнесом я не хочу. Репетиторство? Нет у меня к этому таланта, – пояснил он.

Еще с десяток таксистов ответили, что будущие изменения в вопросах автомобильных перевозок их «не волнуют», что «это даже не хочется комментировать», что «подрабатываю во время отпуска, и что там будет потом, меня мало касается».

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