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Как белорусские протесты изменили судьбы актеров и певцов

  • 29.07.2021, 17:10
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Как белорусские протесты изменили судьбы актеров и певцов
Фото: AFP

Анжелика Агурбаш, Иван Трус, Рита Дакота и многие другие.

«Наша Нива» рассказывает, как белорусские протесты изменили судьбы актеров.

Анжелика Агурбаш

Еще 3 июля 2020 года Анжелика Агурбаш приезжала в Минск из Москвы, где живет последние 20 лет, и выступала у стелы на концерте, посвященном Дню Независимости. Ничего удивительного: раньше Анжелика представляла Беларусь на «Евровидении», была ведущей «Славянского базара». Лукашенко даже выделял ей участок в Дроздах.

Но в начале августа 2020-го, еще до выборов, Агурбаш поддержала Светлану Тихановскую. А в сентябре осудила насилие силовиков и заявила, что Александр Лукашенко должен смириться с тем, что проиграл выборы, «извиниться перед людьми и уйти».

Она перепела свою песню «Наўздагон», которую исполняла еще в 1990-е годы (композиция посвящена гербу «Погоня») — клип на YouTube уже собрал 1,5 миллиона просмотров. В Москве певица ходила на акции солидарности с Беларусью, ее даже задерживали.

Недавно Генпрокуратура возбудила на нее уголовное дело за оскорбление Лукашенко. Но Анжелика — гражданка России, которая не выдает своих. Агурбаш обратилась к Путину с просьбой о помощи Беларуси, в последнее время все чаще выступает с политическими заявлениями.

Иван Трус

Иван Трус — актер, который в буквальном смысле слова сделал себя сам. В середине 2010-х он уехал из Минска в Могилев в статусе одного из десятков столичных актеров, не слишком востребованных и успешных. В интервью признавался, что злоупотреблял алкоголем. Через несколько лет он вернулся в Минск в статусе театральной звезды.

Трус сыграл главную роль в фильме «Авантюры Прантиша Вырвича». Но лента по роману Людмилы Рублевской, посвященная событиям XVIII века, так и не вышла на широкие экраны, состоялся только предпоказ для прессы.

Одновременно Иван получил приглашение в Купаловский театр, и за два сезона блестяще сыграл несколько главных ролей в спектаклях Николая Пинигина и его учеников. После августовских событий актер ушел из театра и вместе с семьей уехал в Санкт-Петербург. Трус стал актером старейшего в России Александринского театра, где его роли получили благосклонные отзывы российских критиков.

Вместе с Иваном из театра ушла и большая часть труппы. Никто из них не присоединился к другим белорусским коллективам. Они играют спектакли онлайн в составе независимой труппы «Купаловцы», но почти никто из них не афиширует свою основную работу.

Рита Дакота

«26 долго. Но пять — еще дольше. Мирные люди не смогли больше терпеть. Кто-то под утро. Домой не вернулся» — так начинается песня «Уходи», которую 16 августа 2020-го опубликовала певица Рита Дакота.

Рита — минчанка, но известность приобрела в России из-за участия в «Фабрике звезд»: там выстрелил ее хит «Спички», который Рита позже спела по-белорусски.

Песню «Уходи» белоруска посвятила массовым протестам после президентских выборов. В клипе использовались видео, на которых силовики избивали их участников. Рита пообещала: все деньги от скачивания песни она отправит пострадавшим, что в конце концов и сделала.

Позже Дакота выражала готовность организовать бесплатный онлайн-концерт для минской «Площади перемен». Но в ноябре 2020-го отменила свой сольный концерт в Минске. Она беспокоилась, что после прилета в Минск может попасть за решетку. Также она объяснила свое решение тем, что не желает «ни одного рубля приносить в казну режима».

NAKA

Актриса Анастасия Шпаковская почти 20 лет работала в Горьковском театре. Но наибольшую известность получила как лидер музыкальной группы Naka. Первые песни пела по-русски. К белорусскому языку в своем творчестве обратилась в 2016-м: захотела спеть про Чернобыль и поняла, что лучше всего это делать на родном языке. Позже она записала первый белорусскоязычный альбом «Мая малітва».

Шпаковская никогда не скрывала своей гражданской позиции и открыто говорила о проблемах. Например, в том же 2016-м говорила в интервью, что ее зарплата в театре составляет около 250 долларов.

В августе 2020-го Анастасия уволилась с Горьковского. Свое решение она объяснила тем, что не может работать в государственной структуре в ситуации, когда государство отдает приказы против собственного народа. «Прощай, мой театр, мое сердце, моя жизнь», — написала она в социальных сетях. Вскоре актриса уехала в Украину, поскольку беспокоилась за безопасность детей.

Осенью Шпаковская организовала в Киеве белорусскую онлайн-школу. По ее словам, юридически учреждение прикреплено к двум частным украинским школам. В ней будут сформированы классы с 4-го по 10-й. Предметы, включенные в украинскую программу, будут преподаваться по-русски, также есть белорусский язык, литература и история. По окончанию дети получат украинский сертификат государственного образца.

Искуи Абалян и отечественная русскоязычная эстрада

До августа 2020-го значительная часть отечественной русскоязычной эстрады была достаточно аполитична и почти не высказывалась на общественные темы. Президентские выборы и последующие события все изменили.

Свою позицию против насилия высказали певицы Анна Шаркунова, Лариса Грибалева и Лера Яскевич, рэпер ЛСП и Бакей, исполнитель Uzari, ведущий Дмитрий Кохно, комик Дмитрий Нарышкин, коллектив Akute.

Сильным ударом стала смерть Романа Бондаренко. Шоумен Денис Курьян предложил объявить день траура. Искуи Абалян написала в соцсетях: «Все. Жизнь оборвалась. Сколько еще нужно жертв этому режиму?»

Искуи больше не приглашают на большие государственные концерты. Ежегодно устраивала она концерты ко Дню святого Валентина. Но в этом году его впервые пришлось организовывать в формате онлайн. «Мы долго думали с командой, нужно ли что-то делать и приглашать вас. Уместна ли кому-то песня, нужно ли это кому-то или нет? Мы поняли, что это нужно, нужно как воздух. Сохранять внутренний оптимизм, тепло и радость нужно в любых условиях для того, чтобы жить, чтобы дышать полной грудью. Особенно в последний год — мы видим, как он потряс все и всех», — сказала певица.

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