Литва инициирует внеочередное заседание Совета ЕС из-за ситуации с мигрантами

Литва инициирует внеочередное заседание Совета ЕС из-за ситуации с мигрантами1
- 29.07.2021, 20:10
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В этом году режим Лукашенко завез в Литву уже 3145 мигрантов.
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к министру внутренних дел Словении Алешу Хойсу с просьбой созвать внеочередной Совет министров внутренних дел ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт МВД Литвы.
"Прошло всего две недели с момента последней встречи министров внутренних дел ЕС, когда я подробно проинформировала своих коллег о ситуации в Литве, и за это время количество нелегальных мигрантов почти удвоилось. Эта ситуация требует немедленных действий и решения. Литва уже мобилизовала усилия и сделает еще больше для преодоления этого кризиса нелегальной миграции", - заявила Билотайте.
В письме к министру внутренних дел Словении министр также отметила, что Литве нужна ощутимая политическая, финансовая и экспертная поддержка, чтобы остановить поток нелегальной миграции и предотвратить поездки через Литву в другие государства-члены ЕС.
"Одной из важнейших задач является установление физического барьера. Оценивая динамику миграционных потоков, мы считаем, что это единственное прагматическое решение, которое поможет достичь результатов в краткосрочной перспективе", - сказала министр.
В этом году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли 3145 мигрантов.
Как сообщалось, Сейм Литвы провозгласил рост потоков нелегальных мигрантов из Беларуси гибридной агрессией.
12 стран ЕС отправили гуманитарную помощь Литве для мигрантов из Беларуси.