Заговор 97% в действии 9 30.07.2021, 8:10

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Кадровый запас у властей настолько мал, что на должности осталось назначать только друзей и родственников.

Кадровые новости от Telegram-канала «Ник и Майк». В минской гимназии №6 неожиданно уволились завуч Татьяна Бялт и учитель Елена Миклашевич. Но это не рядовые работники сферы образования. Бялт была председателем избирательной комиссии, а Миклашевич – ее членом. Результаты выборов на избирательном участке №26 были жестко сфальсифицированы, за что председатель и члены комиссии были преданы позору со стороны жителей района.

Прошло время – и оба фигуранта уволились. Видимо, все же пришло осознание содеянного, а также того, что впереди новые электоральные и новые правонарушения.

«Белтелеком». В апреле 2019 года был задержан директор компании Сиводедов и впоследствии приговорен за взятки к 7 годам лишения свободы. На его долженость пришел директор Минского филиала Петрученя. А вот сам Минский филиал с тех пор без директора. Планировали на эту должность назначить начальника Солигорского узла, но он не прошел проверку на лояльность – выяснилось, что ставил подпись за альтернативного кандидата. В итоге чуть не уволили даже из Солигорска.

Затем проверили начальника Узденского узла. Однако выяснилось, что он подписался за Бабарико. Заговор 97 процентов в действии. Только и остается, что назначать друзей и родственников.

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