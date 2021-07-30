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Госдолг Беларуси превысил 58 миллиардов рублей

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  • 30.07.2021, 19:19
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Госдолг Беларуси превысил 58 миллиардов рублей

Сколько и у кого занял режим с начала года.

Государственный долг Беларуси на 1 июля составил 58,2 миллиарда рублей, сообщает Минфин. Это на 0,4 миллиарда рублей, или на 0,7% больше, чем на начало года. Эксперты тем временем говорят, что возможности привлечения займов на внешних финансовых рынках сейчас ограничивают санкционный фон и имиджевые потери Беларуси, а сам госдолг «превратился в потенциальный источник шоков», пишет zerkalo.io.

Какая ситуация с внешним госдолгом

Внешний госдолг по состоянию на 1 июля составил 18,5 миллиарда долларов. Это на 0,6% меньше, чем на начало года (с учетом курсовых разниц).

В январе-июне привлекли внешние государственные займы на 729,3 миллионов долларов:

629 миллионов долларов — правительства Российской Федерации;

82,5 миллиона долларов — Международного банка реконструкции и развития (МБРР);

14,9 миллиона долларов — Экспортно-импортного банка Китая;

2,9 миллиона долларов — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Северный инвестиционный банк (СИБ).

Погашение внешнего госдолга в январе-июне составило 881,2 миллиона долларов:

364,5 миллиона долларов — правительства и банков Российской Федерации;

214,4 миллиона долларов — банков Китая;

238,5 миллиона долларов — Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР);

59,9 миллиона долларов — МБРР;

3,2 миллиона долларов — ЕБРР и СИБ;

0,7 миллиона долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

Какая ситуация с внутренним госдолгом

Внутренний госдолг на 1 июля составил 11,5 миллиарда рублей. Это на 1,6 миллиарда рублей, или на 16,4% больше, чем на начало года (с учетом курсовых разниц).

В январе-июне было размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 747,7 миллиона долларов и 137 миллиона рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на 26,1 миллиона долларов и 92,2 миллиона рублей.

Госдолг Беларуси на 1 января 2021 года составлял 57,8 млрд рублей, увеличившись за прошлый год на 13 млрд рублей, или на 29%. Внешний госдолг за год вырос на 8,4% — до 18,6 млрд долларов.

Что говорят эксперты про госдолг

Тема государственного долга становится все актуальнее для Беларуси. Так, в Евразийском банке развития прогнозируют увеличение платежей по долговым обязательствам, для чего потребуется рефинансирование старых займов. Среди причин — ограниченность золотовалютных резервов и слабый потенциал экономического роста. О потребности в рефинансировании заявляют также в Нацбанке.

Доступ к внешним займам у Беларуси сужается, считают эксперты исследовательского центра BEROC.

— Санкционный фон и имиджевые потери Беларуси ограничивают возможности привлечения займов на внешних финансовых рынках. Соответствующие обороты в последние кварталы ощутимо просели, особенно в банковском секторе. Рост валового внешнего долга на этом фоне происходит преимущественно за счет госкредитов (от России и ЕФСР), а также краткосрочных торговых кредитов фирм, — отмечают аналитики. — Возросшая стоимость внешних займов для Беларуси и перебои с доступом к ним усиливают опасения в отношении состояния ликвидности в иностранной валюте.

Эксперты считают, что в нынешней ситуации госдолг из инструментов поглощения шоков в экономике превратился в «потенциальный источник шоков» для нее.

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