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Выведет ли татуировка на чистую воду путинского «тиргартенского убийцу»?

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  • 31.07.2021, 11:31
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Выведет ли татуировка на чистую воду путинского «тиргартенского убийцу»?
фото: bbc.com

Как в Германии проходит суд по делу Хангошвили.

"Выведет ли татуировка змеи на чистую воду путинского "тиргартенского убийцу"? В четверг, на 39-й день судебного процесса по делу об убийстве в Тиргартене, в суде дал показания свидетель, находящийся под тщательной охраной. Всего три недели назад на его земельный участок упала граната", - сообщает немецкий таблоид Bild (перевод - inopressa.ru).

"23 августа 2019 года, парк "Малый Тиргартен" в районе Моабит. Три выстрела, равнозначных казни: убит 40-летний Торнике К. (имевший несколько псевдонимов: Зелимхан Хангошвили, Зело Дишани). Гражданин Грузии чеченского происхождения. Для кого-то борец за свободу, для России - исламистский террорист".

"Стрелок был арестован у реки Шпрее, где он переоделся и выбросил оружие в реку, - напоминает издание. - С тех пор он упорно утверждает: "Я - турист Вадим Соколов!".

"Генеральный прокурор говорит: на самом деле этого человека зовут Вадим Красиков (55 лет), и он - профессиональный убийца по соизволению Путина, который приехал в Берлин "по поручению государственных органов центрального правительства Российской Федерации" с фальшивым паспортом специально для того, чтобы совершить здесь убийство", - говорится в публикации.

"В четверг в суде над "тиргартенским убийцей" дал показания новый, тщательно охраняемый свидетель: 55-летний Александр В. Он предприниматель из украинского Харькова, у его жены есть сестра - и она замужем за настоящим Вадимом Красиковым".

"Но в суде он вел себя неуверенно, посмотрел на обвиняемого и сказал: "Похож, но муж сестры моей жены был крупнее и спортивнее. Я видел его всего два раза, последний раз в 2013 году".

"Я здесь добровольно", - сказал В. - Украинские ведомства долго беседовали со мной, но без запугивания", - передает Bild.

"На территории Германии его тщательно охраняют, даже в зале суда. (...) "Я осознаю опасность, которой подвергаюсь здесь", - сказал В.".

"Судья Олаф Арнольди спросил: "Боитесь ли вы российских властей из-за ваших показаний?". Предприниматель ответил: "Я патриот. Мы враги, я в любом случае внесен в какой-нибудь список, потому что поддерживаю наших солдат. Три недели назад на территорию моей фирмы была брошена граната. Даже мои ближайшие родственники не знают, что я нахожусь в Берлине. Моя жена плачет и звонит мне каждый час".

"В четверг в зале суда на большом экране были показаны фотографии из отпуска, изъятые у родителей жены предпринимателя: на них запечатлен мужчина в рубашке с короткими рукавами, стоящий у античных колонн, с большой татуировкой змеи справа на предплечье. Мужчина на пляже, с татуировкой орла слева на плече".

"Да, это Вадим", - сказал Александр В.".

"Обвиняемый не проявил никаких эмоций. На суде на нем всегда надета одежда с длинными рукавами", - пишет Bild.

"Но у него есть эти татуировки", - сказал представитель генеральной прокуратуры".

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