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Вертолет польских пограничников начал патрулировать литовско-белорусскую границу

  • 31.07.2021, 12:01
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Вертолет польских пограничников начал патрулировать литовско-белорусскую границу

Ожидается прибытие еще одного вертолета из Германии.

Вертолет польских пограничников Kania (модернизированный Ми-2) 30 июля начал патрулировать литовско-белорусскую границу, сообщила погранслужба Польши.

Варшава уведомила агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex, что отправляет вертолет с экипажем и техническим персоналом.

29 июля в Литву направились первые патрули польской погранслужбы. В сентябре туда выдвинется еще одна группа пограничников из Польши, а также машина наблюдения с экипажем. В целом планируется переброска 40 человек.

Договоренность об использовании польского вертолета была достигнута 10 июля на переговорах президента Литвы Гитанаса Науседы с исполнительным директором Frontex Фабрисом Леджери. Ожидается прибытие еще одного вертолета из Германии.

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