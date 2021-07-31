Возвращение лишней исторической хромосомы Telegram-канал «СерпомПо»

31.07.2021, 12:06

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Руководитель России обладает своеобразным юмором.

Под выходные он поручил Мединскому возглавить «межведомственную комиссию», заниматься историческим просвещением «в целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории».

«И лучше выдумать не мог». Отчего Соединенные Штаты, Британия, Франция, Германия не создают ничего подобного? Почему там у властей не возникает желания открывать против своих граждан исторический фронт и «планомерно наступать», вколачивая в головы пропаганду?

Наверное, это как-то связано со свободными выборами в западных странах – там надо в интересах избирателей делом заниматься – доходами граждан, безработицей, не допускать коррупции. Иначе в следующий раз не выберут. У нас иначе – начальство само решает, что народу лучше и сколько денег следует на это спалить, самому нажившись на процессе.

Но, в конце концов, создал Путин новую комиссию и создал. Мало их, что ли, бессмысленных? И за «историческое просвещение», как его видит себе начальство, можно быть спокойным – ничего не выйдет. Вообще, если хочешь, уверенно завалив работу, при этом повеселить публику, то поручи дело Мединскому. Но дело не в нем.

Сами-то начальнички историю изучить не сумели.

Уж как в Советском Союзе было поставлено дело «исторического просвещения»! Куда там нынешней России. Системно, планомерно, наступательно. Но краха власти номенклатуры это не предотвратило.

Вся эта славная советская история с революциями и победами в войнах вдруг как-то разом оказалась не нужна. И никакие ветераны Великой Отечественной не вышли в августе 1991 года защищать сгнивший строй тотального исторического вранья. Это стоит вспомнить накануне круглой даты – 30-летия тех событий.

Вообще, если мы правильно помним, то по Гумилеву, мемориальная стадия, в которую вступает государственный организм, - есть свидетельство потери пассионарности, знак умирания. Сколько ни бодри себя «наступательностью», но задумчиво бродить по музейным залам с засохшими в пыльных витринах экспонатами, размышляя о российско- украинской дружбе – есть способ бегства от реальности.

Тому, кто занят государственным творчеством, некогда думать о прошлом. Тем более, что новизна отрицает прошлое, она только и дает рост истории. Все когда-то случается впервые.

Но, конечно, бывают и повторы. В иных обстоятельствах, в других формах.

Например, номенклатура СССР привела страну к краху, отказавшись сразу после смерти Сталина браться за реформы, хотя бы так, как это сделали «китайские товарищи» после смерти Мао.

Германский реваншизм с «один народ – одно государство», возвращением исконных земель, преодолением «геополитической катастрофы» Первой мировой, в итоге привел страну к тяжелейшему поражению.

Наследники советской номенклатуры из нижних чинов тогдашних спецслужб, идут тем же курсом, летят на тот же айсберг. Полагая, что «надо учесть уроки прошлого» - посильнее разогнаться.

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