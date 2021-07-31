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В Гватемале демонстранты перекрыли несколько дорог и улиц в столице

  • 31.07.2021, 15:50
В Гватемале демонстранты перекрыли несколько дорог и улиц в столице
фото: reuters

Причиной акций стало увольнение борца с коррупцией.

В Гватемале два дня подряд проходят антиправительственные протесты. Протестующие призывают уйти в отставку президента Алехандро Джамматтеи и генерального прокурора Марию Поррас, передает «Голос Америки».

Демонстранты перекрыли несколько дорог в глубине страны и улиц в столице. Протесты были организованы с помощью социальных сетей коалицией различных организаций, которых возмутило увольнение борца с коррупцией , который возглавлял Специальную прокуратуру по борьбе с безнаказанностью.

США публично поддержали Сандовала. Официальные лица США предупредили, что сотрудничество с генпрокурором Гватемалы будет приостановлено. Высокопоставленный сотрудник Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Фейерстайн встретился с Сандовалом и опубликовал совместную фотографию в «Твиттере». Он также написал, что США призывают правительство Гватемалы восстановить Сандовала в должности.

Сандовал утверждает, что был уволен после того, как попытался расследовать коррупционные дела, в которых фигурирует президент Джамматтеи, включая инцидент, когда российский бизнесмен, предположительно, доставил президенту сумки с наличными, что, каким-то образом, может быть связано с вакциной «Спутник». Джамматтеи категорически отверг эти подозрения.

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